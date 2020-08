Tras alarma de Hacienda AMLO afirma: la estrategia funcionó, el país va saliendo de la crisis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia económica que implementó su gobierno funcionó y el país está saliendo de la crisis.

Esa afirmación, reiterada a lo largo de agosto, se inscribió hoy en el contexto de las expresiones que ayer, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, admitieron que el país vive la peor crisis desde 1932, a consecuencia del frenón económico por la pandemia de coronavirus.

El presidente López Obrador expuso hoy el momento económico como parte de un escenario internacional que, aseguró, tiene a Europa padeciendo una caída económica que no sufría desde la Segunda Guerra Mundial y a Estados Unidos en su peor momento desde la crisis de 1929-1932, para luego afirmar que la crisis del país es profunda, “una pesadilla” de la que, sin embargo, dijo el país va saliendo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario insistió en explicar, como viene haciendo desde hace semanas, que los indicadores económicos tocaron fondo e iniciaron la recuperación, no como afirmaban algunos pronósticos se quedaría en el fondo.

Para apuntalar su afirmación, López Obrador puso como ejemplo que se recuperaron 90 mil empleos formales del millón perdidos durante los cinco meses de aislamiento social y paro de actividad productivas.

“Estamos bien en la atención de las dos crisis: la pandemia, con el dolor que ha dejado, estamos atendiendo a enfermos, salvando vidas, contamos con el apoyo del personal médico. No faltarán camas, ventiladores para atender enfermos. Vamos saliendo de esta pesadilla de la pandemia.

“En lo económico, lo mismo: nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia porque nos vamos recuperando”, dijo.

Ante la crisis, “no hay nada que temer”

El escenario de la recuperación, reiterado por el presidente, contempla como uno de los factores su estrategia de evitar el endeudamiento, reducir gasto en operación gubernamental y liberar fondos para ayudas sociales. Eso, junto con la recepción de remesas, aseguró, propició los indicadores sobre la contención de la crisis económica.

El tema del endeudamiento ha sido clave en las afirmaciones presidenciales sobre el tema. Hoy, por ejemplo, insistió en que evitar la contratación de deuda, tiene beneficios.

Las declaraciones del secretario de Hacienda, publicadas ayer, incluyeron una expresión que motivó preocupación y críticas inmediatas, pues expresó que se había usado “el guardadito” del gobierno.

La alusión del presidente López Obrador al respecto, en contraste, fue un llamado a la calma:

“No hay nada que temer. Tenemos para lo fundamental. No van a faltar alimentos básicos, no va a haber inflación. Se amplían los montos destinados a los pobres, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias, porque hay presupuesto y vamos saliendo”.