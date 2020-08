Javier Sicilia: Si hubiera dignidad, mandaríamos a los partidos al carajo

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Si en México hubiera un poco de dignidad, la sociedad mandaría al carajo a los partidos políticos, dijo el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

“Ya cuando llegamos a esto es que ya no es la esperanza, nos quieren alimentar de ilusiones y las ilusiones son falsas, necesitamos realmente que alimenten la esperanza y la única forma de alimentar la esperanza es cumpliendo con el compromiso y con la exigencia con la que nosotros, y los que votaron por él, (Andrés Manuel López Obrador) y los llevaron al poder”, sostuvo en entrevista.

“Es de ese tamaño. Ya estamos hasta el tope de las simulaciones de esta gente que miente, y lo mejor es mandarlos, si hubiera tantita dignidad en este país, mandarlo al carajo y no ir a las urnas, simplemente porque es convalidar los desaparecidos, es convalidar la muerte, es convalidar la corrupción porque detrás de todo el discurso anticorrupción no hay nada”, dijo al ser cuestionado sobre el próximo proceso electoral.

Lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya cumplido con su promesa de reanudar los trabajos de exhumación de los cadáveres inhumados ilegalmente en las fosas de Jojutla durante el sexenio del perredista Graco Ramírez. Añadió que hace un año el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se comprometió con los colectivos de víctimas a desenterrar los cuerpos que aún yacen en ese panteón y a concluir los trabajos de identificación forense, lo que no ha ocurrido.

Nota de interés: Fernández Noroña: el presidente ya decidió que el PRI encabece la Cámara

“Ha habido muchas promesas, mucha retórica, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, y el asunto es que no vemos ni un gramo de justicia, el señalamiento particular que han hecho las compañeras es, pues, todo lo que quedó pendiente en Jojutla.

“Todavía no acaban de terminar el trabajo en Jojutla y no sabemos nada de esos cuerpos que se desenterraron, que se exhumaron, y seguramente hay muchos ahí, como sucedió con el caso de Tetelcingo, que debían estar identificados y con las familias, a las cuales esos cuerpos pertenecen”, dijo.

“No se ha hecho nada. Hace un año, casi un año en estas fechas está por cumplirse, me reuní con Alejandro Encinas y prometió que, en este año, desde el año pasado y este año terminaban la exhumación de las fosas de Jojutla y se trabajaba en la identificación de los cuerpos y no hay ningún avance, no han cumplido en nada, ni siquiera han cumplido con Ayotzinapa, que es el caso paradigmático del gobierno de la 4T”, expresó.

En el caso de Morelos, agregó, la negligencia del gobierno de Cuauhtémoc Blanco es absoluta. Es tal, dijo, que ni siquiera la administración estatal le da mantenimiento al memorial de las víctimas de la violencia instalado desde hace casi 10 años en el acceso principal de la sede del Poder Ejecutivo de la entidad.

“Estamos sumamente indignados, y aquí ni se diga, la negligencia, el desprecio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco es absoluta, nada más vean la circunstancia en la que tienen el memorial. Esto es un símbolo, una metáfora del desprecio que tienen directamente por los cuerpos y por los familiares de desaparecidos y de asesinados.

Nota relacionada: El INE aprueba reglas para la encuesta que definirá a la nueva dirigencia de Morena

“Hacemos un llamado muy perentorio al gobierno federal y a Olga Sánchez Cordero, a Alejandro Encinas, a Cuauhtémoc Blanco, al fiscal de aquí, que realmente se pongan a trabajar, están jugando a ver cómo se quedan con el poder para seguir lucrando, porque son más de lo mismo y realmente las prioridades, el asunto de la salud, el asunto de la búsqueda de los cuerpos, el asunto de la justicia, el asunto de la vida realmente que hace a la nación, pues simplemente no le están dando ningún grado de prioridad, más que una retórica absolutamente vacía y estamos cada vez más, ya la palabra suena hueca porque ya no alcanza, estamos hasta la madre y más de hasta la madre frente a este gobierno, tanto estatal, como federal”, dijo.

Frente a la negligencia y omisión de las autoridades, señaló, en el siguiente proceso electoral los partidos políticos deben ser castigados: “¿Para qué (votar)? ¿Para seguir explotando, para reinar sobre cadáveres y desaparecidos y sobre fosas? Claro que no. Yo por eso les digo: démosle la espalda, no toleremos más esto, démosle la espalda a la simulación y es darle la espalda a las urnas, ¡basta ya!

“Ya pasaron los priistas, ya pasaron los panistas, ya pasaron en algunos estados los perredistas, ya tenemos a Morena, que es hija del perredismo y ahí están las consecuencias, nos han mentido, nos siguen mintiendo y la muerte, la inseguridad, el sufrimiento y la desaparición siguen en aumento”.

En la conferencia de prensa, integrantes de colectivos de víctimas de la violencia y familiares de personas desaparecidas anunciaron que cada lunes se manifestarán frente al Palacio de Gobierno de Morelos para exigir que los trabajos de exhumación de las fosas de Jojutla continúen, así como los procesos de identificación e inhumación de los cuerpos que yacen en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado.