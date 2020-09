“Tantita vergüenza, Morena”, el grito que evitó la victoria priista en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tablero electrónico registraba 296 votos a favor de que la priista Dulce María Sauri Riancho encabezara la presidencia de la Cámara de Diputados. Le faltaban al priismo siete sufragios más para alcanzar la mayoría calificada y salir airoso de la polémica contienda marcada por el chapulineo de legisladores.

Desde su curul, el diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Montalvo no se cansaba de reclamar a grito abierto a los integrantes de la bancada de Morena que le estuvieran salvando la noche a sus históricos rivales.

“¡Tengan tantita madre!”, “¡Tengan tantita vergüenza!”, decía, y se burlaba colérico, de pie, mirando hacia las curules morenistas: “¡sigan votando a favor del PRI!”.

A la sesión asistieron 455 diputados de un total de 500. Por tanto, la cifra mágica para alcanzar las ansiadas dos terceras partes era 303. La mayoría de legisladores ya había votado. Entonces, en el tablero electrónico de San Lázaro, diputados de Morena que habían sufragado a favor empezaron a cambiar el sentido de su voto.

Montalvo no dejaba de arengar. Desesperado, daba por perdida la contienda. Su bancada había votado en contra de la propuesta priista, pero no era suficiente. En Morena estaba descarrilar la votación. “¡Tantita vergüenza!”, les repetía. “¡Al menos no se la pongan fácil!”. “¡Que no se agandallen a la primera!”, vociferaba.

Ya fuera por los gritos de Montalvo o porque a Morena se le estaba pasando la cuota calculada de votos a favor, lo cierto es que los rectángulos verdes que significaban sufragios avalando la presidencia de Sauri Riancho empezaron a cambiar por sufragios en contra, de rojo intenso, su color, y por el amarillo chillante de las abstenciones.

Desde su asiento en la Mesa Directiva, en su calidad de secretaria en funciones, Dulce María Sauri no levantaba la cabeza y mantenía los labios apretados.

En unos segundos se le había escapado la victoria. Los 296 votos que habían registrado los gigantes tableros electrónicos se convirtieron en 278. Al final, le faltarían al PRI escasos 25 sufragios.

De legisladores de Morena se contabilizaron 74 votos en contra y 64 abstenciones, entre ellas la del coordinador de los diputados morenistas Mario Delgado Carrillo.

Cerrada la votación, el legislador petista Montalvo, que se había mantenido de pie, cambiaba sus reclamos por gritos de reconocimiento para la fracción parlamentaria de Morena.

“¡Eso es vergüenza, compañeros!”, festinó a unos 10 metros de distancia. Y a los priistas, que se encontraban al otro extremo del salón de plenos, les recetó un estruendoso: “¡Se la pelaron!”.

El pleno deberá sesionar el próximo 5 de septiembre para intentar en una segunda votación la suma de las dos terceras partes de los votos que se presenten.

Por lo pronto, mañana la panista Laura Rojas Hernández, que prolongará su cargo de presidenta de la Cámara de Diputados hasta el próximo sábado, será la encargada de recibir el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También será la responsable de la sesión del 2 de septiembre, cuando se aprobará la reforma constitucional que dejará sin fuero al presidente de la República para que pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

La dip. @Laura_Rojas_, Pdta. de la Mesa Directiva en el segundo año legislativo, comenta que la actual Mesa Directiva continuará en funciones hasta el 5 de septiembre y declara instalada la Cámara de Diputados para funcionar en el tercer año legislativo.https://t.co/h0eNk1uBwi — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 1, 2020

Los posicionamientos de los partidos

Antes de la votación en el pleno, cada bancada fijo su posición. La más esperada era la de Gerardo Fernández Noroña, quien había aspirado a presidir la Cámara y que, a pesar de haber promovido el chapulineo de legisladores, se quedó en la raya porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) usó su misma receta y consiguió de última hora que cuatro diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se brincaran a su fracción.

Y contra esos chapulines perredistas arremetió el petista. “Los cuatro diputados del PRD van a estar 15 minutos en las filas del PRI y luego se regresarán a su partido, pero vivirán con la vergüenza para toda su vida de haber sido priistas por 15 minutos”.

Fernández Noroña también se fue contra el PRI. “Por qué vamos a apoyar a una pandilla criminal, al partido que remató el patrimonio nacional, al que desapareció a 43 estudiantes de Ayotzinapa. No veo a Morena votando a favor del PRI. O cómo le van a explicar a la ciudadanía que votaron por el partido contra el que hemos luchado por décadas”.

A René Juárez le tocó fijar la posición del PRI. Advirtió que no caería en provocaciones y, festinando el acuerdo que le daba la presidencia de la Cámara a su partido, hizo un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en su conferencia mañanera se había pronunciado “por el respeto a la legalidad” en San Lázaro.

“Conciliar no es sucumbir”, agregó, y se dijo satisfecho de que se hubiera frenado cualquier “ambición desmedida y enfermiza”.

Juan Carlos Romero Hikcs, del Partido Acción Nacional (PAN), aplaudió también que se hubiera respetado el acuerdo fundacional de la Cámara y, sin venir al caso, reprochó a Morena que se hubiera sobrerrepresentado al inicio de la legislatura con un número mayor de los diputados que le correspondían.

En su oportunidad, Pablo Gómez Álvarez, de Morena, le respondió que la asignación de diputados se había hecho de acuerdo con una ley que en su momento aprobaron el binomio PRI-PAN.

Alzando la voz dijo: “La sobrerrepresentación está en la Constitución por un acuerdo del PAN con el PRI, por un acuerdo de la derecha unificada”, y se siguió de largo.

“Porque mientras más avanzaba la izquierda, avanzaba la alianza entre el PRI y el PAN que acabaron convertidos en lo mismo. Con ustedes no hubo alternancia, por eso no acepto que nos vengan a reclamar o a querer dar lecciones de democracia los de derecha, esos que fueron arrollados por el voto popular”.

Después vendría la votación y los gritos furiosos de Montalvo, quien se había convertido en el salvador de la “honra morenista”… al menos de aquí al sábado.

