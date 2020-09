En octubre, la mayoría de entidades podría alcanzar el semáforo verde: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Se ha perfilado, con base en las predicciones matemáticas que en octubre próximo, la mitad de las 32 entidades –la primera quincena y el resto la segunda quincena, a excepción de dos o tres entidades–, podrían alcanzar el semáforo verde, consideró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En la conferencia de prensa vespertina sobre los casos de covid-19 en México, al ser cuestionado si existe la probabilidad del regreso a clases para dentro de un mes, como acordaron las autoridades, el funcionario recalcó:

“No hay cambios pactados, que eso quede claro. Esto no es de pactos, esto es de evidencia. Cuando tengamos el semáforo en verde significará que los indicadores del riesgo epidémico han descendido a niveles de seguridad que nos permiten decir: podemos reabrir el sistema nacional educativo”.

En ese sentido, López-Gatell reiteró que, en la medida que empiecen los semáforos a pasar al color verde, se podrán reabrir los espacios educativos.

“Hemos perfilado con base en las proyecciones matemáticas que en octubre, a lo largo de octubre, gruesamente la mitad de los estados en la primera quincena, la segunda mitad en la segunda quincena de octubre y hay algunos dos o tres estados que posiblemente serían hasta noviembre para llegar al semáforo verde. En la medida en que empiecen a estar los semáforos en verde, los semáforos estatales, se podrán ir reabriendo el espacio educativo”.

Lo anterior, le recordó que la desigualdad social, la carencia y la desigualdad social son el elemento fundamental que determina o la salud o la enfermedad, la vida o la muerte.

“Y en ese sentido, México es un país muy desigual. Ya lo era desde que empezó la epidemia. 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Sigue siendo después y a lo largo de la epidemia porque los determinantes estructurales tienen que ver con una injusta distribución de la riqueza”, señaló López-Gatell.

Recordó que en 2009, cuando el mundo fue sorprendido por la pandemia de la influenza AH1N1 más del 65% de las escuelas no tenían agua, ya ni decir que agua potable, agua en sí misma. Esto ha mejorado con los años, pero todavía existe una carencia en ese sentido, reconoció, tanto de infraestructura sanitaria, como de saneamiento que es un reto enorme para las recomendaciones sanitarias actuales, como el lavado de manos.

“No funciona esto bajo promesas de fechas, que nadie se quede con la expectativa. Se hace una evaluación dinámica, en el momento que tengamos semáforos verdes existirá la oportunidad de abrir el sistema educativo nacional y el secretario Esteban Moctezuma Barragán y el Consejo Nacional Educativo han estado tomando medidas para planear ese retorno en una forma segura para paliar las carencias con algunos elementos, por ejemplo, el transporte de agua, mediante bidones y donde no, dar una provisión de alcohol gel, etcétera, pero son mecanismos de mitigación de la desigualdad social”, resaltó López-Gatell.

Respecto al semáforo, consideró útil explicar el significado de cada color debido a que a la fecha hay 10 entidades de en color amarillo, el color denominado ‘esperanza’, pero lo cual no significa un regreso a las actividades de manera indiscriminada.

“Todo el tiempo estamos en contacto cercano con otras personas, en nuestras casas, en la vía pública, entre amigos, entre familiares, entre desconocidos y desconocidas y hay que mantenernos atentos y atentas a esta proximidad. Por eso hemos enfatizado que la intervención principal de la precaución de la prevención de los contagios es la sana distancia”, apuntó López-Gatell.

Recordó otras medidas auxiliares que se han destacado y han estado sujetas a inquietudes, como el cubrebocas como una medida auxiliar.

“Esta sería la vigésima cuarta vez que lo digo, auxiliar de la prevención, porque interfiere con la salida de esas partículas y por lo tanto con el virus. Pero no es una medida efectiva para interferir con la llegada y seguimos diciendo no confiarse en que porque ya tengo cubrebocas puedo dejar de tener sana distancia. Lavarse las manos es importantísimo porque es un mecanismo para evitar la transmisión indirecta. ¡Achú! Doy la mano a otra persona, se lleva mis virus, al rato se talla nariz, boca, ojos y se va a transmitir el virus.

“Si una persona tiene síntomas de covid-19: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, entre otros síntomas, que no salga de casa, que no se acerque a sus familiares, que alerte a sus familiares que tiene esta situación, y que busque una pronta atención médica. Sobre todo si es una persona mayor de 60 años, con enfermedades crónicas, ampliamente mencionadas en esta conferencia. En general, estas medidas contribuirán a disminuir los contagios”, añadió.

De esa manera, recordó que identificaron los cuatro colores para el semáforo: el rojo, denominado “refugio”, porque implica que hay que estar refugiados durante todo el tiempo, la mayor cantidad de personas. Para lograrlo, se suspenden o se han suspendido temporalmente trabajos, escuelas y el acceso a sitios públicos y de recreación.

Después, el color naranja, el color de “prudencia” y es porque se activaron algunas actividades económicas no esenciales con aforo limitado.

“Es decir, si un cine tiene cien butacas, solo pueden estar ocupadas cincuenta butacas. Y tienen que estar en una diferencia de distancia que permita la sana distancia. Es un ejemplo, pero lo mismo ocurre en restaurantes y otros. Algunas actividades son de mayor riesgo porque implican la proximidad entre personas. Por ejemplo, los masajes, la realización de masajes o la peluquería implican una proximidad mayor y por eso se han diferido en sus aforos hacia otros niveles más bajos de riesgo”, explicó.

El amarillo, repitió, el color de la “esperanza”, porque indica que solo aparece cuando se tiene, al menos, dos semanas continuas de reducción en la reducción de los contagios.

“Cuando decimos reducción de los contagios es porque lo verificamos a través del número diario de casos nuevos, el número diario de hospitalizaciones, el número diario de lamentables defunciones. Y, en general, los egresos de la hospitalización por recuperación superan a los ingresos, entonces se empiezan a desocupar los hospitales. Y ya al final está aurora, el color verde, que todavía no ha llegado a ninguna entidad federativa y cuando llegue uno de los cambios más importantes será la posibilidad de activar las rutinas escolares, de reiniciar las rutinas escolares”, destacó.

López-Gatell insistió en que el manejo de un fenómeno complejo social, como lo puede ser una crisis sanitaria, como puede ser una epidemia, se beneficia mucho más de una visión colectiva. La supervivencia no solamente humana sino de muchas especies, depende de nuestra capacidad colectiva y es conocido en la biología evolucionista que uno de los factores clave para que las especies sobrevivan es cuando desarrollan mecanismos cooperativos.

“Desafortunadamente, hay segmentos de la población en México y en el mundo entero que han conservado una visión individualista, una visión egoísta, una visión autocéntrica alimentada por la ignorancia y el miedo produce uno de los comportamientos y actitudes más tóxicas que es el odio, y ese odio los lleva a ver al otro como otro, en vez de como un hermano, como parte de sí mismos”, agregó.

De ahí, indicó, han derivado estas versiones de que el Estado nacional, que el gobierno falló, que no los metió a la cárcel, que no los reprendió con la fuerza pública o no les puso una sanción administrativa. Es una visión, desde luego, muy precaria, de la complejidad de la epidemia, desfavorable y ni modo, es parte de la expresión de la vida pública, hay segmentos de la población que están instalados en este tipo de actitud. Ojalá y siempre hacemos votos porque en algún momento cambien de actitud, esperamos que en la medida de que la información penetre quizá puedan reflexionar un poco al respecto.

Respecto a la próxima temporada de invierno, López-Gatell refirió que este lunes por la mañana, durante una conversación con el gabinete del secretario de Salud, Jorge Alconcer, se habló sobre la confluencia entre el virus SARS-CoV2 y la influenza estacional, cuya temporada comienza en octubre, y comentó que, en el mundo entero, no se ha definido un modo general de actuar y cada país está buscando su “modo”, pues clínicamente ambos virus provocan similares padecimientos, como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor corporal de huesos, diarrea, pérdida del olfato, etcétera.

“Un reto importante para poder identificar a unos de otros podrían realizarse pruebas diagnósticas por laboratorio que, de acuerdo a la tecnología actualmente disponible, no necesariamente son de fácil acceso en el mundo entero. Apenas se está todavía en fases no tan incipientes, pero todavía fases tempranas de desarrollo tecnológico para que, en el punto de servicio, y no en un laboratorio estatal o nacional se puedan tener pruebas de uso muy rápido. No confundir con las pruebas rápidas de las que me he pronunciado repetidamente como poco útiles, pero estamos elaborando los algoritmos de diagnóstico”, añadió López-Gatell.