CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hashtag #LadyMatemáticas se hizo viral desde temprana hora, este lunes, debido a que las operaciones decimales que enseñaba una maestra a sus alumnos, en un video difundido desde el domingo 29, tenían errores.

Los usuarios comenzaron a criticar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por subir el video, supuestamente como parte del programa Aprende en Casa II. Horas después se desveló que era falso.

El video fue localizado por el usuario @TuiteroRegio, quien tras compartirlo escribió: “Así las clases de la @SEP_mx por la televisión. En lugar de darme risa, me da tristeza que estén enseñándole mal a miles de niños, el futuro de este país. #LadyMatemáticas”.

Posteriormente, @RNexus_6 compartió el video real y redactó: “Tratan de desacreditar el trabajo de la @SEP_mx de millones de maestros y padres de familia, con un video editado de un canal de Youtube que no es de la SEP. Aquí el original. A ver si para la próxima le echan más ganas con los de #LadyMatemáticas”.

En el clip falso, la maestra que enseña a realizar multiplicaciones decimales se equivoca y muestra un resultado erróneo. El clip fue fácil de manipular porque la mujer no describe las cifras de la operación, simplemente narra el procedimiento.

“Tienen un punto decimal, por ejemplo, 2-4 por 1.2, haremos la multiplicación como si no tuviera punto decimal. Dos por cuatro es ocho, dos por dos es cuatro, uno por cuatro es cuatro y uno por dos es dos. Y ahora lo que tenemos que haces es ver cuántos dígitos hay después del punto decimal. Después de este punto hay uno, después de este punto hay otro, en total, son dos dígitos después del punto decimal y en el resultado debe ocurrir lo mismo, el punto debe ir en esta posición para tener dos dígitos después del punto decimal. ¡Vamos! ¡No le tengas miedo a la multiplicación con puntos decimales!”, se escucha en el audio, sin las imágenes de la operación.

En el video falso, al mostrarse la operación digitalizada, el resultado es erróneo, lo cual fue criticado por miles de personas en redes sociales, quienes tronaron contra la SEP y sus maestros, manifestando su preocupación por la calidad de la enseñanza pública.

El mismo @TuiteroRegio abrió un hilo de conversación en Twitter para justificar su publicación. “Que #LadyMatemáticas se haya hecho tendencia solo demuestra que los medios de comunicación neoliberales están dispuestos a publicar cualquier cosa sin investigar la veracidad de la información con tal de atacar a AMLO”.

En otro escribió: “¿Me critican a mí por publicar un tuit? Critiquen y encabrónense con los medios de comunicación que me citaron para atacar al nuevo gobierno. La calidad de su información se reduce a un simple tuitero, son ellos los que los hacen encabronar”.

Finalmente señaló: “A mí qué me reclaman. Ellos hicieron la tormenta en un vaso de agua. Con tal de perseguir el chayote. Por eso están encabronados”.

Otro usuario, opositor al actual gobierno, según sus mismos tuits, se tomó el tiempo para explicar la falsedad del video y criticar la manera como los detractores de la administración en curso pretenden denostarla sin pruebas.

El usuario @Alf_ArGzz abrió otro hilo de conversación para dar su opinión. Así lo indicó: “Yo estoy con #LadyMatemáticas @SEP_mx (1/7) Esto es inaceptable. Anoche me compartieron este video, en donde supuestamente se explica mal el proceso para hacer multiplicación con decimales”, era el de @TuiteroRegio que ya no está disponible en la red.

En el siguiente señaló: “Al igual que a muchos de ustedes, me dio un soponcio cuando lo vi; me rehusé a creer que fuera cierto. Gracias a @marquito7494, @DrMaciasloma y @AnibalMSilvaMx vi el video original (2:55 en adelante)”.

Siguió: “Esto es muy grave. Tenemos ahora mismo una emergencia, y las respuestas en sanidad, economía y ahora educación, han tenido muchos puntos flacos. Hay que criticarlos y, de hecho, me han visto hacerlo diario, por meses. Pero no así. Así no se vale.

“Estas son falsedades: Y no es simplemente tomar una parte del video y sacarla de contexto, no. Esto es una edición: trabajada con toda mala fe, para mostrar algo que no es.

“La chica del video está haciendo todo su esfuerzo por enseñar. Detrás de ella hay un equipo escribiendo sus guiones, preparando las animaciones, grabándola. Esto no es ni fácil ni trivial, y menos en estas circunstancias.

“La emergencia nos tiene angustiados. El confinamiento nos tiene hartos. La política nos tiene crispados. Razones por las cuales la serenidad es DOBLEMENTE esencial.

“Si vamos a criticar que sea con datos, no con las vísceras. No necesitamos eso, y menos aún, acusar sin fundamento a gente que está tratando de hacer lo mejor que puede en esta crisis. Todos estamos en este barco #MandarinasParaTodos. FIN”.

Por su parte, @fontanelli comentó: “Según mis investigaciones, el #LadyMatemáticas se viralizó hoy en la mañana cuando la gente se puso a responder un tuit que puso un tal @TuiteroRegio. Se viralizó por las respuestas diciendo que el video era falso. La nube de palabras es solo para tuits cercanos a las 8:30 am”, señaló y mostró una gráfica para corroborar sus dichos.

Para @SolarLobo la lección fue clara: “Lo de #LadyMatemáticas demuestra que necesitamos leer e informarnos más”.

El video verdadero aludido por los mismos usuarios de Twitter fue tomado del canal de Youtube de Didáctica Especializada, titulado “multiplicaciones con decimales”, que dura 3:56 minutos.