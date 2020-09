CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, es uno de los protagonistas de la serie documental The Vow, recién estrenada en HBO y dedicada a la organización de autoayuda NXIVM, señalada por ser en realidad una secta sexual que esclavizó a varias mujeres.

Presentado como VP Ethics (vicepresidente de Ética), economista y emprendedor, Emiliano Salinas Occelli aparece en varias imágenes conversando con el fundador de NXIVM, Keith Raniere, a quien se le juzgó culpable en 2019 de delitos sexuales y crimen organizado, entre otros.

“Hay muchas personas que han aprovechado mucho nuestro programa y su asociación con nosotros” dice Raniere a Emiliano Salinas antes de que el propio hijo del expresidente dé parte de su testimonio televisivo.

“Hola, me llamo Emiliano Salinas. Soy de una familia política. Mi padre fue el presidente de México de 1988 a 1994, en una época de grandes cambios en mi país, lo que me inspiró a buscar un mejor entendimiento de la transformación humana y social”, dice en el primer capítulo de The Vow, estrenado en HBO el 23 de agosto.

En la sinopsis que presenta HBO en su plataforma de streaming, The Vow se define como una serie documental “que presenta una mirada al grupo de desarrollo personal NXIVM, expuesto en 2017 como una secta sexual después de una investigación que reveló la participación de notables de Estados Unidos y México. Investigando en profundidad y detalle las experiencias de los implicados, la serie indaga en las razones personales de los miembros de la organización”.

La participación de Emiliano Salinas en NXIVM adquirió notoriedad tras la difusión de un video en el que aparece bailando durante una celebración en honor de Keith Raniere, publicado por el periodista de investigación Frank Parlato.

En el video difundido se ve a integrantes del grupo provenientes de “Mexico City Center” bailando una coreografía con la canción Bomba de Jessy Matador, mientras que una pantalla proyecta frases en inglés que dan cuenta de actividades del grupo.

NXIVM también atrajo a sus filas a celebridades como la actriz de la serie de televisión “Smallville”, Allison Mack, y Clare Bronfman, una de las herederas del emporio licorero Seagram.

El 19 de junio de 2019, un jurado en la corte del distrito Este de Nueva York declaró culpable a Keith Raniere de siete cargos en torno a actividades relacionadas con tráfico sexual, crimen organizado, extorsión y pornografía infantil. El pasado viernes, los fiscales recomendaron que se le condene a cadena perpetua. La sentencia será leída el próximo 27 de octubre.