En dos años, la anhelada transformación se ha convertido en retroceso: PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador generó, “con justa razón”, esperanza, pero dos años después la transformación se ha convertido en retroceso.

“Hace dos años, la llegada de un nuevo gobierno despertó, con justa razón, la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Esa transformación se ha convertido en retroceso”, expresó la senadora María Guadalupe Saldaña al fijar la posición del PAN con motivo del Segundo Informe del presidente López Obrador.

“Hoy la sociedad padece la decepción generalizada. Padecemos la peor crisis inducida en un siglo: tal es el corte de caja de los decepcionantes dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, subrayó la senadora de Baja California Sur, en un mensaje en el que rindió homenaje por las más de 64 mil víctimas de la pandemia “que nos devoró la esperanza”.

“Hoy es un día más de luto nacional”, expresó la legisladora panista ante el pleno de la Cámara de Diputados, y envió condolencias a las familias de los fallecidos por covid-19 y a los trabajadores de la salud, así como a las familias de las mujeres asesinadas y de quienes perdieron la vida a manos del crimen organizado.

🎥 @LupitaSaldana_: Estamos de luto y hay un responsable de todo: Morena, que provoca una transformación involutiva y lleva a México a la crisis.

Que el gobierno de @lopezobrador_ deje la deshonestidad e ineptitud y escuche a quienes buscamos el bienestar. #2AñosPerdidos pic.twitter.com/tZy0KRPdGA — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 2, 2020

El discurso a nombre del PAN se enfocó en criticar al gobierno de López Obrador por su incapacidad de atender las necesidades de los mexicanos, y acusó que el sistema de salud en México está en estado de coma.

“El coronavirus no vino a hundirnos en la tragedia: la evidenció, la aceleró, la amplió, pero no la originó. La tragedia venía de antes. Morena no sabe, no quiere o no puede gobernar a México”, acusó.

Dijo que López Obrador no hizo caso de las recomendaciones de organismos internacionales y por eso, ante la pandemia, tiene una responsabilidad histórica, moral y legal.

También le recriminó en materia de seguridad y su estrategia errónea: “Así nos fue: Ni los regaños a los delincuentes ni las clases de moral funcionaron. A los criminales no se les catequiza, se les enfrenta”.