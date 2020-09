Por estrés la renuncia de Toledo; “no todos estamos hechos para resistir presiones”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La renuncia del hasta hace dos días secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Manzur, fue preámbulo del “Día del Presidente” pues la víspera trascendió, en medio de la polémica, por las críticas que lanzó contra la autonombrada “Cuarta Transformación”.

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a salvo la honorabilidad del ya exfuncionario, aunque explicó:

“Él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud… además, la actividad pública, el servicio público produce estrés. Antes yo pensaba que el estrés era pues, una exquisitez de la pequeño-burguesía, pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones”.

El pasado 6 de agosto, el diario El Universal dio a conocer un audio en el que Toledo Manzur lanzaba una severa crítica a la administración, asegurando que no había objetivos y estaba llena de contradicciones, criticando señaladamente al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, así como al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el magnate Alfonso Romo.

Romo, que en efecto tiene intereses en transgénicos, es señalado en el audio por Toledo, de presionarlo para autorizar glifosato; de oponerse, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la cancelación de la cervecera, Constellation Brands, en Baja California; entre otras cosas.

Al respecto al presidente López Obrador dijo hoy que desde antes de que se diera a conocer el audio, Toledo le había manifestado su idea de irse y la semana pasada presentó su renuncia a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista-ambientalista más culto del país. Muy consecuente. Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar”.

López Obrador confirmó que al relevo de Toledo llega María Luisa Albores, quien hasta el lunes se desempeñó como titular de Bienestar, dependencia esta en la que asumirá el subsrectario, Javier May.

Los desencuentros de miembros del gabinete han motivado la salida de varios funcionarios que, en estos dos años han dimitido del cargo:

La primera fue, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien renunció a la Semarnat, tras haber ordenado retrasar un vuelo comercial para alcanzar a abordar; siguió el director del IMSS, Germán Martínez Cázares, acusando “injerencia perniciosa” de funcionarios de Hacienda; luego renunció el primer secretario de Hacienda del sexenio, Carlos Urzúa, por diferendos con Alfonso Romo y con el propio presidente en el manejo de la política económica.

Siguió el cambio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, por un desacuerdo en la entrega del control de los puertos y la marina mercante a la Secretaría de Marina.