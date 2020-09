Lo llaman #LordEsMiCuerpo por negarse a usar cubrebocas en una plaza de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Directo de Villahermosa, Tabasco, a las redes sociales llegó #LordEsMiCuerpo, un hombre que se negó a usar cubrebocas adentro de un centro comercial alegando que su cuerpo es libre y soberano. Además, argumentó que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el empresario Carlos Slim lo usan porque “es una farsa”.

Horas después, el mismo hombre difundió un video en sus redes sociales, a través de la cuenta @OtroLennon, en el que culpa al presidente y al empresario de cualquier cosa que le suceda porque después de difundirse la nota, dijo, ha recibido amenazas de muerte de los bots de estos personajes, aunque mencionó que no les tiene miedo porque él nació “para esto”.

En el primer video de 2:20 minutos, el señor que se graba solito mientras los policías lo rodean para convidarlo a usar el cubrebocas o a salir del establecimiento, arguye que es su cuerpo y cuestiona qué pasa si lo usa y va a comprar un helado o un café o ¿cómo va a comer?

“¡Es mi cuerpo! Si yo me siento allí –señala hacia un punto del centro comercial con el brazo derecho–, si yo me siento allí, yo puedo… ¿y cómo voy a comer? Si compro un helado ¿qué hago? A ver, yo te pregunto”.

Un policía le reviró: “Espérame tantito” y recibió un “ajá”, del increpado. Los uniformados le indicaron: “Tenemos nosotros la indicación de que usen cubrebocas dentro del centro comercial”, pero él insistió: “¡No lo voy a usar! –Mientras niega con la cabeza–. ¡Es mi cuerpo! Si quieres utilízalo tú”, retó a los policías.

Luego, agregó: ¡Voy de salida! ¡Voy de salida! ¡Voy de salida!”, dijo asintiendo con la cabeza y sonriendo a la cámara que el mismo usó para grabarse.

Aquí podemos ver reflejada la Ignorancia y la Estupidez del ejemplo que da AMLO ante una Pandemia que ya lleva más de 64 mil muertes#LordEsmicuerpo pic.twitter.com/VgU0Jkgu5A — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) September 2, 2020

Los policías insistieron: “El uso de cubrebocas es obligatorio, esa es la recomendación” y él argumentó: “Carlos Slim no utiliza cubrebocas, Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas, así esas personas. ¡Yo mando en mi cuerpo! Si yo voy al café no me piden cubrebocas, si compro un helado no me pides cubrebocas, ok ¿cuál es el punto? Si yo me pongo ahí, no utilizo cubrebocas. ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es su raciocinio? ¿Cuál es el raciocinio? ¡Ya me revisaron la temperatura!”

El policía le reiteró: “Ahí le va, ahí le va. ¿Sabe cuál es la situación aquí? Todas las personas aquí están preocupadas por su salud, de ellos, de ellos”.

Ante ese comentario, el señor contestó: “Entonces Carlos Slim es un farsante. Andrés Manuel López Obrador y ni un presidente utiliza cubrebocas”, pero otro policía le comentó: “¡Pero aquí en la plaza!” y el sujeto añadió: “Yo ya voy de salida, yo solo vine a comprar y no lo voy a utilizar. Me salgo o me sacan”. Un policía le contestó: “Lo acompañamos a la salida”.

Para finalizar, él sujeto añadió: “¡Cómo gusten! ¡Cómo gusten! No voy a usar el cubrebocas porque es mi cuerpo, me checaron la temperatura. ¡Yo mando y decido en mi cuerpo! Si tú te quieres poner el bozal, lo puedes usar, pero yo soy libre y soberano. Andrés Manuel López Obrador no lo utiliza, porque es una farsa, es fraudulento. Carlos Slim, Carlos Slim, si y yo te digo también, y Carlos Salim…” y ahí se interrumpió la grabación.

Responsabiliza a AMLO y Slim

El hashtag #LordEsMiCuerpo se volvió tendencia con la mayoría de comentarios contra el sujeto. Luego el usuario @OtroLennon subió otro video donde se aprecia al mismo individuo dando sus argumentos sobre la información manipulada respecto al video que se hizo viral, cuando él se negó a usar cubrebocas en el centro comercial, no sin antes comentar: “Lo de #LordEsMiCuerpo ya es patético y de psiquiatra. Pobre vato (sic)”.

En el segundo video de 02:20 minutos, el hombre señaló: “Les quería compartir y darles a conocer cómo se manipula la información. Hace como una hora, a las diez de la noche salió la nota en Milenio, del video que se hizo viral, en la plaza Altabrisa después de haber salido el video, veinte minutos después masivamente empezaron bots a atacar, por todas partes. Por Facebook, por Twitter, por Instagram, de manera coordinada.

Lo de #LordEsmicuerpo ya es patético y de psiquiatra.

Pobre vato. pic.twitter.com/Fjwy5o3efx — Ing. Lennon (@OtroLennon) September 2, 2020

“Ahí te das cuenta cómo toda la información es controlada por el Estado, empezaron amenazas de muerte, empezaron a hostigar, entonces obviamente ¿quiénes mandan a esas personas? ¡Todo está perfectamente bien coordinado! Entonces, está involucrado seguramente el presidente, Carlos Slim. Si mencionas al gobierno de más de inmediatamente empiezan a atacar.

“Entonces, se los hago de su conocimiento para que vean cómo se manejan las cosas, cómo no hay libertad de expresión, y cuando uno habla con la verdad y utiliza el pensamiento crítico, inmediatamente quieren intimidar. ¡Nada más señores, conmigo, no me van a intimidar! Yo nací para esto, los intimidados van a ser ustedes, y tienen miedo ustedes porque su poder es tan frágil e ilusorio. Por eso tienen tanto miedo a que el pueblo se levante. Por eso tienen mucho miedo, como lo están haciendo los alemanes.

“Absténganse de ser prostitutos y venderse como bots porque está todo bien evidenciado y bien documentado, y va ligado al presidente y a Carlos Slim, justamente después de que salió la nota y mencioné a Carlos Slim y a Andrés Manuel López Obrador, veinte minutos después, de manera masiva, por todas partes, empecé a recibir ataques y amenazas de muerte.

“Entonces, cualquier cosa que vaya contra mi persona, que yo no le tengo miedo porque nací para esto, Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim serían los responsables, pues fue a quienes mencioné que no utilizan el bozal, y veinte minutos después, de manera coordinada y sincronizada, empezaron a atacarme”, indicó el señor, mientras hacía muchos ademanes para puntualizar sus dichos.