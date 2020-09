Lady3Pesos se disculpa con guardias de Walmart y con el chicharrón en salsa verde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Cuatro días después de haber protagonizado un escándalo con guardias de seguridad de un Walmart de Azcapotzalco, y de que Century 21 House Hunters anunciara su despido por la afectación de la imagen de la compañía, la mujer apodada #Lady3Pesos se disculpó en un video con el personal de la tienda y hasta con el chicharrón en salsa verde, platillo que mencionó de manera despectiva.

La mujer se refirió a sí misma como #Lady3Pesos #ladychicharronensalsaverde y #ladytrespesos en un video de 03:23 minutos que subió a YouTube para disculparse por el altercado del 28 de agosto con el personal de seguridad de una tienda Walmart, a quienes ofendió, insultó y gritó.

Nota relacionada:

#Lady3Pesos insulta a empleados por negarle la entrada a Walmart con su hija menor

“Por medio de este video quiero disculparme públicamente con todas estas personas que se preocupan por cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos. Creo que mi manera de actuar no fue la correcta, fue algo muy estúpido, algo muy irracional, que no pensé, pero estoy segura que todos somos seres humanos y alguna vez nos equivocamos y cometemos errores. Solamente quiero que sepan que no fue mi intención ofenderlos de esa manera y les pido una disculpa”, señaló.

Si también alguien más se sintió agredido u ofendido por los comentarios, añadió: “De verdad, lo siento mucho. No quise ofenderlos. No fue mi intención”.

Comentó que la gente podría seguir hablando y opinando lo que quisieran de ella o de su actitud, pues este es un país con libre de expresión y cada quien está en su derecho de pensar lo que quiera y no juzgaría a nadie por ello, pero luego cambió su discurso:

“Pero nadie se pone a pensar y a ponerse en mis zapatos, del por qué reaccioné así. Obviamente no van a sacar toda esa información ante un video porque, bueno, solamente pues es la parte mala, pero no se dan cuenta de lo que hubo de trasfondo y el por qué reaccioné de esa manera tan molesta, tan desagradable. La verdad es una manera que no debió haber sido, lo siento muchísimo, de verdad”, señaló.

“Un platillo tan rico”

Asimismo, comentó que tampoco quiso insultar a “un platillo tan rico” como el chicharrón en salsa verde, el cual “es delicioso” y ella ha comido junto a su familia muchas veces.

“De verdad, chiste de pésimo gusto. Yo amo México, amo a mi país porque también soy mexicana, amo a su comida y su gente, y fue una manera muy sarcástica y muy estúpida de expresarme para con los oficiales de seguridad en Walmart. Espero me disculpen, de verdad, les ofrezco una disculpa, sinceramente”, agregó la llamada #Lady3Pesos.

Vistió sus comentarios enviando bendiciones a quienes la escucharan, mucha buena vibra y recordó que se debe fomentar el respeto, la no violencia de género contra las mujeres, pues consideró que en este país todavía hay muchísimo odio, violencia de género contra la mujer y eso, agregó, no debe ser.

“Bueno, por mi parte es todo, les pido una disculpa, les mando mucha buena vibra, de verdad. Estamos pasando por una época muy difícil, muy complicada y que de verdad para ninguno es fácil esta situación donde los hijos están en la casa, estudiando con nosotros y aparte tenemos que salir a trabajar, porque yo también salía a trabajar como todos ustedes, todos los días a luchar por nuestros hijos, soy madre soltera y tengo que trabajar día a día para sacarlos adelante porque pues es muy importante eso y, bueno, nada, eso es todo, espero se encuentren bien; un abrazo, ánimo y vamos a apoyarnos y no a destruirnos. Saludos”, resaltó.

El 28 de agosto, con el cubrebocas mal puesto y un florido vocabulario, la mujer se molestó con el personal de un Walmart de la alcaldía Azcapotzalco porque no la dejaron pasar en compañía de su hija de 12 años. Por eso insultó al personal, al que calificó como “naco”, y minimizó su autoridad porque, les dijo, ganan tres o trescientos pesos mensuales.

Sin importarle que todo el tiempo la menor escuchara las palabras altisonantes, la mujer reaccionó así cuando le recordaron los protocolos sanitarios por el covid-19, los cuales prohíben a menores y personas de la tercera edad acudir a lugares concurridos para no poner en riesgo su salud.

Los hechos fueron grabados por una empleada y el video de 01:51 minutos fue compartido en redes sociales, por el usuario @MrElDiablo8 junto con el hashtag #Lady3Pesos o #LadyChicharronEnSalsaVerde.