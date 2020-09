El día que Dulce María Sauri ganó con más votos en contra…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dulce María Sauri Riancho no perdía de vista el tablero electrónico ubicado a su derecha desde la curul de vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Cuando la votación parecía irreversible a su favor, abandonó el salón de plenos para regresar un par de minutos después con el triunfo en la bolsa.

Ironías de San Lázaro, ganaba la presidencia de la Mesa Directiva con más votos en contra que en el primer intento, el del lunes 31 de agosto.

Hace dos días rechazaron su nombramiento 112 legisladores; este miércoles lo hicieron 123.

El triunfo de la exgobernadora de Yucatán se fincó en la mutación de las abstenciones. Hace 48 horas sumaron 64, hoy 21.

Este miércoles recibió 313 sufragios a favor, el lunes 278, la mayoría de ellos vía los que antes se habían abstenido, entre ellos el voto del coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado Carrillo.

A la primera votación asistieron 454 legisladores, a esta segunda 458.

Por eso, quizá, cuando desde la secretaría de la Mesa Directiva saliente se dio a conocer la votación y se hacía oficial la victoria priista, el festejo fue sin estruendos, apenas acompañado por tímidos aplausos desde la raquítica bancada priista que ni siquiera llega al medio centenar.

Por eso requirió el oxígeno de los votos del PAN, MC, PES, PRD y de poco más de la mitad de los sufragios morenistas para salir avante de un proceso en el que la única bancada que mantuvo su rechazo fue la del PT, que en el punto más álgido de la sesión, vía Gerardo Fernández Noroña, acusó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de haber operado a favor del PRI.

El diputado petista tenía claro que la candidatura de Sauri Riancho estaba “planchada”, como se dice en el lenguaje político, y que su aspiración de presidir la Cámara de Diputados llegaba a su fin.

Con la derrota a cuestas, en el turno del PT, el polémico legislador acusó:

“Quiero denunciar que hay una operación de Estado para imponer a Dulce María Sauri Riancho. Y la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) no tiene por qué estar interviniendo en la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Es muy grave la condición en que están poniendo a compañeros del movimiento. Es antiético que voten por el PRI”.

Y dirigiéndose a las curules de la fracción parlamentaria de Morena les restregó: “Este es un momento para definirse. Están con los liberales o los conservadores. Están con el pueblo o contra el…”.

Mario Delgado usó su turno para explicar el voto de Morena.

“El voto de Morena no es un voto a favor del PRI, es un voto a favor de la legalidad. No se puede regenerar la vida pública del país si actuamos como actuaban los otros partidos, tenemos que ser diferentes.

“Nuestra autoridad moral es porque respetamos la ley, sin maniobras, porque queremos una presidencia de la Cámara respetuosa, institucional, no necesitamos más, porque aquí manda la mayoría, porque está muy claro quién manda aquí”.

Y sin mencionar de manera textual el compromiso del PRI, de que Sauri Riancho no presentará controversias constitucionales contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que con la entrega de la Mesa Directiva “no nos van a desplazar en las decisiones.”

Entonces se ocupó del petista: “Con todo respeto y fraternidad con Gerardo Fernández Noroña, quiero rechazar cualquier intervención de algún funcionario del gobierno federal. Quiero decir a los seguidores de Morena que no los estamos traicionando, que no estamos transando, y que no vamos a torcer la ley para beneficio de nosotros mismos”.

Durante la sesión, unos 15 legisladores del PT protestaron mostrando de cara a las curules y de espaldas a la tribuna una foto de Dulce María Sauri Riancho con el presidente Enrique Peña Nieto y la leyenda “Por la dignidad de la 4T”.

La propuesta de Mesa Directiva fue presentada como un acuerdo de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PES, MC, PVEM y PRD. El PT no lo firmó.

Así concluyó el proceso de elección de la Mesa Directiva para el tercer año de la actual legislatura.

Y así logró el PRI la presidencia. Primero con el chapulineo de cuatro diputados del PRD que le permitieron recuperar la tercera fuerza camaral que le disputaba el PT y, segundo, con los votos apenas necesarios de Morena para alcanzar la mayoría calificada.