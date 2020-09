Gobierno de Oaxaca pretende pagar 16.9 mdp a empresa “patito” para sanitizar Ciudad Judicial

OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno estatal se encuentra envuelto en un presunto caso de corrupción, porque la Secretaría de Administración pretende adjudicar un contrato de 16.9 millones de pesos a una empresa que carece de registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), denunció el diputado local de Morena Horacio Sosa Villavicencio.

Por tal razón, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca exigió al gobernador José Murat Hinojosa actuar con mucha responsabilidad, tomar cartas en el asunto y pedirle a su secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, que explique si es verdad o no este caso de corrupción con una empresa “fantasma” o “patito”.

El coordinador de la bandada de Morena pidió al gobernador rendir cuentas y velar porque se cumpla con los requisitos de ley en la adjudicación de contratos o, en su defecto, presentar las denuncias correspondientes, en lugar de que su coordinación de Comunicación Social se dedique a “maquillar” estos temas.

Antes han sido señalados presuntos actos de corrupción en las secretarías de Salud, de Economía y de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial, así como en la Comisión Estatal de Vivienda, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.

Ante tales casos, el Congreso local concluyó que el sistema anticorrupción en Oaxaca ha fracasado, pese a ejercer un presupuesto anual de 36 millones de pesos.

Según lo denunció una agrupación autodenominada “Oaxaqueños VS la Corrupción”, el caso más reciente se refiere al contrato de una empresa para sanitizar los complejos de Ciudad Judicial y Administrativa, que carece de registro en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y no tiene contratos gubernamentales.

Acusó que la Secretaría de Administración pretende adjudicar el servicio de “sanitización y desinfección” de Ciudad Administrativa a una empresa sin experiencia, cuyo representante legal sería un chofer de la Secretaría de Economía.

El documento mostrado por la organización destaca que la adjudicación está sustentada en la Licitación Pública Estatal LPE-SA-SA-0011-08/2020, para contratación del servicio denominado: “Sanitización y desinfección de Ciudad Administrativa ‘Benemérito de las Américas’ y el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial ‘general Porfirio Díaz, Soldado de la patria’”.

De acuerdo con reportes oficiales, publicados en la página de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, el pasado 28 de agosto, el Comité de Adquisiciones de Administración realizó el evento denominado recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas de la Licitación Pública Estatal LPE-SA-SA-0011-08/2020.

En ese acto participó únicamente la empresa denominada Asveyco Servicios S.A de C.V., y conforme a la revisión de la documentación por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Administración y Contraloría de Oaxaca, determinaron que cumplía cuantitativamente con los requisitos que contempla la convocatoria.

Conforme al criterio de los funcionarios públicos, al “cumplir” con los requisitos de la convocatoria se realizó la apertura de la propuesta económica por parte de Asveyco Servicios S.A de C.V., que propone la cantidad de 16 millones 949 mil 920 pesos por “sanitizar y desinfectar” Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

No obstante, la empresa no cuenta con registro dentro del Padrón de Proveedores de Oaxaca desde 2018, 2019 y 2020. Además, no tiene contratos con algún órgano de gobierno de alguna entidad federativa o de la Federación.

Lo anterior fue verificado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Compranet y los portales de transparencia gubernamentales de cada ejecutora del gasto público en el estado de Oaxaca, y la empresa en cuestión no tiene autorización de la omisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para realizar procesos de sanitización.

Dentro del acta de apertura técnica y económica, Asveyco Servicios S.A de C.V. fue representada por David Uziel López Hernández, quien funge como chofer 3 de la Secretaría de Economía, a cargo de Juan Pablo Guzmán Cobián.

Por lo pronto, se interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría, para que verifique las irregularidades vertidas dentro del proceso de licitación, y que quedó registrada con el folio D/000219, el 30 de agosto de 2020.

“Vamos a exigir desde el Congreso que se investigue y esclarezca este caso porque deben transparentarse los recursos públicos”, adelantó el legislador de Morena.

Añadió: “Vamos a exigir al secretario de Administración si hizo los procedimientos legales, porque no se vale contratar empresas patito o fantasmas en estos momentos de crisis económica donde la gente no tiene ni para comer”.

Finalmente, hizo hincapié en que “hay varios señalamientos de presuntos actos de corrupción donde hay obras mal hechas, otras que no existen, es decir, son fantasmas y, sin embargo, el gobernador no ha actuado”.