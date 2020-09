No hay indicios de afiliación corporativa, pero sí más de 23 mil adhesiones falsas: INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) condujeron asambleas constitutivas de tres organizaciones que buscan ser partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó preliminarmente que no hay indicios de afiliación corporativa ni participación sindical en las organizaciones que se perfilan como nuevas fuerzas políticas.

Esta noche la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió así un paquete de procedimientos sancionadores contra organizaciones que buscan ser partidos, pero detectó también que Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (ES) simularon 23 mil 249 afiliaciones, pues presentaron fotocopias de credencial y hasta de Facebook.

Este jueves resolverán otros procedimientos sancionadores sobre presunta participación de iglesias, posible financiamiento irregular y entrega de dádivas en que habrían incurrido esas y otras organizaciones.

Con eso resuelto, el viernes 4 el Consejo General del INE discutirá y votará las resoluciones de esos procedimientos ordinarios sancionadores, para luego resolver sobre la procedencia o no de los registros de nuevos partidos políticos.

La decisión de la Comisión se dio sin atender la petición de la consejera Norma de la Cruz, quien pidió realizar un cruce entre agremiados de todo el SNTE y todos los militantes de las organizaciones que aspiran a ser partidos políticos.

Este cruce debería darse de manera total y no solamente con los dirigentes, según planteó, pero dados los tiempos y los formatos de la información con que se cuenta no es viable, “y no llevaría a un cambio en el sentido del proyecto”, expuso el secretario técnico de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), Carlos Ferrer.

Sería materialmente imposible el cruce, pues se trata de millones de afiliados a los sindicatos, manifestó la consejera Claudia Zavala.

Hallazgos

En la investigación se halló, por ejemplo, que 514 personas afiliadas al SNTE dirigieron asambleas estatales constitutivas de dos nuevos partidos, pero precisamente el participar en dos organizaciones fue considerado como muestra de que no hubo participación de un organismo sindical, sino el ejercicio libre de derechos políticos de sus integrantes.

“En ningún caso encontramos elemento de coacción”, recalcó el presidente de la Comisión, Ciro Murayama, y en la ley no se prevé que un trabajador sindicalizado pierde su derecho de afiliación política, “entonces yo no veo ni coacción ni intervención de la organización a través de recursos monetarios o de infraestructura, con bienes, etcétera”.

En el Grupo Social Promotor de México (GSPM), que era el antiguo Partido Nueva Alianza (Panal), y al que se negó la posibilidad de que se llame Partido México, de 578 personas que fueron presidentes o secretarios de asambleas, 502 son agremiados del SNTE, es decir que 86.85% de sus asambleas fueron conducidas por sindicalizados.

En el caso de RSP, organismo vinculado con Elba Esther Gordillo, son agremiados al SNTE 12, es decir 24% de las personas que fungieron como presidentes o secretarios de asambleas constitutivas estatales.

En el caso de Fuerza Social por México, donde se denunció la participación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), 33 miembros de ese grupo sindical participaron en la organización del que busca ser nuevo partido.

Al PES se le hallaron 9 mil 402 afiliaciones falsas, pues se presentaron fotocopias de credencial de elector, fotos de una mano, incluso de páginas de Facebook. A Fuerza Social por México se le detectaron 13 mil 847 casos de simulación, pues de igual modo se presentaron documentos y fotografías no válidas.