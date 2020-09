Ernesto Zedillo formará parte de un panel independiente que evaluará la respuesta de la OMS al covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) formará parte del Panel Independiente Preparación y Respuesta ante una Pandemia, en este caso de covid-19, el cual hará “preguntas difíciles” sobre el manejo de la pandemia en el mundo e incluso tendrá acceso a los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informaron sus copresidentas, la mandataria de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf y la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Reuters y publicado en su edición de hoy por The New York Times, bajo el título: “Panel de revisión de pandemias para hacer ‘preguntas difíciles’, archivos abiertos de la OMS”, fueron designadas las 11 personalidades invitadas que estarán a cargo de este análisis.

Los integrantes del panel independiente se reunirán por primera vez el 17 de septiembre hasta abril de 2021 para elaborar un informe final que sería presentado en mayo del 2021. En octubre, este grupo independiente realizará una presentación a la junta ejecutiva de la OMS.

Members of #IndependentPanel for #Pandemic Preparedness & Response just announced; looking forward to working w/@MaEllenSirleaf, Mauricio Cárdenas, @aya_chebbi, Mark Dybul, @Kazatchkine @DreJoanneLiu @Dmiliband, Thoraya Obaid, Preeti Sudan, Zhong Nanshan #globalhealth #COVID19 pic.twitter.com/BmpoVo2iIZ

— Helen Clark (@HelenClarkNZ) September 3, 2020