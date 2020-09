Sheinbaum dice que gobernadores “están en su derecho” de dejar la Conago

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ante la advertencia de algunos mandatarios estatales de abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) por falta de acuerdo en materia fiscal, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que éstos “están en su derecho” y recordó que este organismo no es una instancia constitucional, aunque sí ayuda al diálogo.

“Si hay alguien que quiere salirse está en su derecho y si hay alguien que se quiere quedar, pues también está en su derecho. Claro que es una asociación que es importante, pero aquel que no quiere estar, no es un asunto constitucional, está al criterio de los gobiernos de cada lugar. Yo veo que, si quieren estar, bien, si no quieren estar, pues también. Están en su derecho”, afirmó.

Luego de encabezar las pruebas preoperativas de trolebús articulado, la mandataria capitalina recordó que la Conago se formó a “principios de los primeros años de este siglo, entre el 2000, 2003”.

Luego, dijo, se convirtió en una asociación de gobernadores que facilita la conversación entre las entidades, la Ciudad de México y el gobierno federal, pero su existencia no está en las leyes del país.

Sheinbaum Pardo afirmó que la Conago sí ayuda a establecer una comunicación con el gobierno de México.

“Lo vimos ahora con la pandemia que ayudó mucho al procesamiento de los semáforos; pero el que no quiera estar, pues que no esté”.

La semana pasada, un grupo de gobernadores, en su mayoría de la llamada Alianza Federalista, anunció que podría salir de la Conago, por desacuerdos con el pacto fiscal y la reestructuración de la deuda del país. Se prevé que dicha intención será discutida en la reunión del próximo lunes 7.

El pacto fiscal

Sobre el pacto fiscal, Claudia Sheinbaum recordó que todos los gobernadores militantes de Morena presentaron una posición conjunta con tres planteamientos. El primero consiste en que, “antes de elevar cualquier impuesto hay que acabar con la corrupción y hay que tener una política de austeridad republicana”.

El segundo, agregó, “es que somos una República Federal, y eso significa que la distribución de los recursos económicos provenientes de los impuestos tiene que distribuirse de acuerdo con… no solamente los ingresos –como muchos de ellos proponen– sino con las enormes desigualdades que existen en el país”.

Y, el tercero, explicó, “es que cualquier discusión relativa a una nueva distribución fiscal tiene que pasar necesariamente por lo que ha sido la historia de los ingresos y la distribución de los ingresos en los distintos estados de la República”.

La funcionaria recordó que, en la más reciente reunión de la Conago, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la deuda del país antes de 2019 se incrementó “de manera importante”, igual que las participaciones federales.

“Lo único que bajó y, particularmente con lo que hizo el presidente el año pasado y este año, fue el gasto corriente del gobierno federal y de algunas de las entidades”, aseguró.

Por ello, Sheinbaum Pardo consideró que “no se puede pensar que hay todos los recursos del mundo para distribuir. Sobre esa base, obviamente siempre es discutible una distribución fiscal, pero no se puede gobernar con corrupción, con privilegios y estar pidiendo más recursos”.

Primero, dijo, se debe “acabar con la corrupción, acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos y sobre esa base discutimos la distribución de los recursos pensando siempre en la igualdad”.