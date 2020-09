Baja la tasa anualizada de desempleo en EU entre julio y agosto; se coloca en 8.4%

WASHINGTON (apro) – Entre los meses de julio y agosto de este año se reintegraron a la fuerza laboral de Estados Unidos un millón 400 mil personas, por lo que la tasa nacional anualizada de desempleo se contrajo en 0.8% para colocarse en 8.4% en el octavo mes de 2020.

El Departamento del Trabajo del gobierno del presidente Donald Trump, anunció que con la ubicación de la tasa nacional de desempleo durante el pasado mes de agosto en 8.4%, se evitó que este casillero macroeconómico se comparara al registrado en la Gran Depresión.

Durante el mes de julio de este año la tasa anualizada de desempleo se había colocado en 10.2%, esto como consecuencia de los efectos negativos en materia macroeconómica derivadas de la pandemia por la expansión de covid-19.

Sobre la reintegración o creación de nuevos empleos del pasado mes de agosto que logró la cifra de un millón 400 mil plazas, el Departamento del Trabajo expuso que unos 400 mil nuevos trabajos se generaron en el sector gubernamental.

Por encima de las restricciones sanitarias a causa del coronavirus, el Departamento del Trabajo explicó que los nuevos empleos se generaron en las tiendas de autoservicios y almacenes, en los pequeños negocios de ventas al menudeo y en las agencias de ventas de automóviles.

El gobierno de Trump detalló que desde el pasado mes de abril (cuando se impusieron las medidas más restrictivas de contención ante la pandemia) a la fecha, se han evaporado del sector laboral estadunidense 22.2 millones de plazas de trabajo y recuperado 10.5 millones.

Este jueves el mismo Departamento del Trabajo dio a conocer que las personas que han perdido sus empleos como causa directa de la pandemia, este sector de la economía rebasó la cifra de los 60 millones durante la semana pasada.

La buena noticia en materia laboral significa una bocanada de aire electoral para el presidente Trump, quien busca reelegirse en las elecciones presidenciales del próximo martes 3 de noviembre y cuyo potencial de éxito depende mucho del estado económico de su país.

Trump ha prometido a sus conciudadanos que a partir del tercer trimestre de este año la economía estadunidense empezará la ruta de la recuperación y en el próximo año Estados Unidos será la envidia macroeconómica en todo el mundo.

Al conocer las nuevas estadísticas, el presidente Trump reaccionó a través de su cuenta personal de Twitter:

“Números grandiosos en empleo. Se agregaron 1.37 millones de plaza de trabajo en agosto, la tasa de desempleo bajó a 8.4% (Guau!, mucho mejor de lo esperado). Se rompió más rápido y profundamente de los posible el nivel del 10%”, escribió el mandatario.

Great Jobs Numbers! 1.37 Million Jobs Added In August. Unemployment Rate Falls To 8.4% (Wow, much better than expected!). Broke the 10% level faster and deeper than thought possible.

