El presupuesto 2021 sin derroches, extravagancias ni gastos superfluos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos días de que envíe su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que este debe dejar de lado las extravagancias, los derroches, gastos superfluos, dada las crisis económica y sanitaria que enfrente el país.

Además, en su conferencia de prensa matutina, aseguró que el proyecto de ingresos no contempla aumento de impuestos, una oferta de campaña en la que se ha sostenido, de aprobarse su proyecto, hasta la mitad del sexenio.

De acuerdo a sus declaraciones previas, el proyecto presupuestal para el próximo año será enviado la semana entrante y, como ha reiterado, será austero.

“Tiene que ser un presupuesto austero, dado que no vamos a endeudar al país y que no vamos a aumentar impuestos y de que no va haber gasolinazos. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo, sacrificio, ahorrar, hacer a un lado las extravagancias, lo superfluo, los gastos innecesarios… ubicarnos en la nueva realidad”, dijo.

El mandatario consideró que ni siquiera en época de bonanzas se justifican los derroches, pero enfatizó que menos ahora, cuando se está enfrentando la crisis sanitaria por la pandemia y la económica derivada de esta.