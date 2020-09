La tarea imposible para las víctimas de la explosión de Beirut de reconstruir sus hogares

MADRID (EUROPA PRESS).- Un mes después de las explosiones registradas en el puerto de Beirut y que arrasaron buena parte de la capital libanesa, sus habitantes se esfuerzan por reconstruir sus hogares y sus vidas, pero la tragedia no ha hecho sino agravar una crisis económica ya crítica en el país, disparando los precios de los materiales de construcción y también de los alimentos.

Ya antes de la explosión, según la ONU, el 55 por ciento de los libaneses vivían en la pobreza y el 23 por ciento se encontraban en una situación de pobreza extrema. A esto hay que añadir que el valor de la moneda nacional, la libra libanesa, había caído más de un 80 por ciento desde el pasado octubre y la pandemia de covid-19, con las consiguientes restricciones para evitar su propagación.

“La enorme inflación ha significado que el coste de los materiales básicos necesarios para reconstruir hogares y negocios esté fuera del alcance de miles de personas que ya estaban luchando por sobrevivir antes de la explosión”, explica el portavoz de Oxfam en Líbano, Bachir Ayoub.

“Si bien el salario mínimo es poco menos de 450 dólares al mes, el coste de reemplazar una ventana en Beirut ahora es de casi 500 dólares y una puerta de hasta mil dólares. Estas familias necesitan asistencia urgente para recuperarse de este desastre y reconstruir sus vidas”, subraya.

Según Oxfam, después de la explosión otros 70 mil trabajadores se han quedado sin empleo y la mitad de todos los establecimientos mayoristas, minoristas y de hostelería cercanos al lugar de la explosión han quedado destruidos. En las zonas más afectadas, explica la ONG, la mayoría de los residentes son trabajadores de ingresos bajos y medios que ganan el salario mínimo o menos.

“La mayoría ha perdido su trabajo en el puerto o los negocios en las áreas devastadas. Mucha gente no puede llevar comida a su mesa, y mucho menos reparar sus casas”, resalta Ayoub.

“Estamos sumamente preocupados por el aumento de los precios de los alimentos, más del 20 por ciento cada mes, y más del 300 por ciento en un año”, reconoce a su vez Aurélie du Châtelet, coordinadora de incidencia de Acción contra el Hambre (ACH) en Líbano.

Entre quienes se vieron afectados por la explosión en Beirut, “además de la necesidad apremiante de cubrir las necesidades básicas en términos de alimentos, agua y saneamiento y refugio”, ACH también está “viendo cómo muchas personas han perdido su empleo y no pueden comprar alimentos cada vez más caros, lo que va a tener un efecto a corto y medio plazo, sobre todo en términos de seguridad alimentaria”, precisa.

