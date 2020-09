Cuando rapear es delito

Las autoridades españolas pedirán a sus pares de Bélgica la extradición del rapero Valtònyc por presuntas “injurias a la ­corona” en las letras de sus canciones que, según el ­imputado, tienen documentado lo que dicen. El compositor mallorquín se queja porque en España hay dos formas de impartir justicia: a él se le imputa el delito de terrorismo, mientras al monarca emérito Juan Carlos de Borbón –“que es un mafioso y un ladrón”, apunta el ­músico– se le permitió huir de España con los bolsillos llenos.

MADRID (Proceso).- Valtònyc, el rapero mallorquín reclamado en extradición por España a Bélgica para que cumpla una condena de prisión por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona, está convencido de que la justicia española tiene dos raseros: el que se aplica sin cortapisas a los críticos del régimen, como es su caso, y otro condescendiente con el rey emérito Juan Carlos de Borbón, actualmente investigado tanto aquí como en Suiza por delitos relacionados con una supuesta comisión que recibió por la obra del tren de alta velocidad (AVE) de La Meca a Medina.

“Que en España hay dos justicias lo demuestra que seamos 18 raperos condenados a prisión en el Estado español por injurias (a la corona) cuando no hemos dicho ninguna mentira. Que el monarca es un mafioso y un ladrón ha quedado demostrado”, dice Valtònyc por escrito a ­Proceso desde Bélgica.

El músico y compositor se asentó en Bélgica en mayo de 2018 tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo español que ratificaba la condena, impuesta por la Audiencia Nacional, de tres años y medio de prisión por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la monarquía en las letras de sus canciones.

“¿En qué país democrático del mundo es un delito de terrorismo o de injurias a la corona rapear?”, cuestiona Valtònyc, y explica: “(los 18 raperos condenados) compartimos que todos somos de izquierda, comunistas y anarquistas”.

Al menos el delito de injurias a la corona, tipificado en el artículo 491 del Código Penal, prevé penas de cuatro a 24 meses de prisión. En marzo de 2018 una mayoría en el Congreso, compuesto por las bancadas del PP, PSOE y Ciudadanos, votó contra una propuesta de ley impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya para despenalizar ese ilícito y a quien ultraje a España.

En julio pasado el gobierno de Pedro Sánchez informó al comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas su intención de revisar este delito, criticado por organismos como Amnistía Internacional. En abril de 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo hizo pública la sentencia de Enric Stern y Jaume Roura, penalizados por quemar fotografías del rey durante una protesta en Girona. Según el tribunal, la quema de fotos del rey no constituye un delito sino una forma de libertad de expresión política.

Juan Carlos en la mira

Con este antecedente, en septiembre próximo habrá dos vistas judiciales –a más de mil 550 kilómetros de distancia una de otra y sin relación alguna–, que tienen como común denominador al rey emérito Juan Carlos de Borbón.

En el primer caso, un tribunal en Gante, Bélgica, decidirá sobre la extradición de Valtònyc a España por el contenido de sus letras, donde el rapero habla sin tapujos sobre el monarca. En una primera instancia la justicia belga negó la extradición por considerar que el compositor ejercía su libertad de expresión, pero ésta fue recurrida por España a través del fiscal belga y será resuelta en la vista del próximo 8 de septiembre.

La otra vista –ajena al caso del rapero– llevará a la expareja del rey, Corinna Larsen, a declarar como imputada el 28 de septiembre, ante el Juzgado Sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional, una vez que el magistrado Manuel García Castellón decidió reabrir la llamada pieza “Carol”, que se instruye en la megacausa Tándem contra José Manuel Villarejo, el excomisario de la Policía Nacional.

Esta instrucción judicial es por los indicios de delito que se desprenden de unas grabaciones subrepticias que le fueron incautadas a Villarejo, en las que Larsen le cuenta al policía que el monarca quería usarla como testaferro para ocultar las comisiones millonarias que había cobrado como intermediario en la construcción del AVE. Las grabaciones, difundidas por los medios digitales OKDiario y El Español en 2018, se convirtieron en la pieza angular que destapó los oscuros manejos de una parte de la fortuna del monarca, uno de los secretos mejor guardados en España. Seis años antes The New York Times estimó que la fortuna del monarca era de casi 2 mil millones de euros.

Las grabaciones motivaron al fiscal anticorrupción de Suiza, Yves Bertossa, a abrir las diligencias, pues Corinna Larsen refiere instituciones bancarias de ese país y a dos personajes fundamentales en el manejo de ese dinero: el gestor de fondos Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica.

Bertossa ordenó registros en los despachos ginebrinos de ambos personajes. En el de Fasana encontró documentación que tiene contra las cuerdas a Juan Carlos de Borbón, porque apareció el acta de constitución de la fundación panameña Lucum, una estructura off shore con cuentas bancarias en Suiza, donde presuntamente ocultó el dinero que recibió de Arabia Saudita, entre otros instrumentos opacos. Los documentos tienen la firma del viejo monarca.

El fiscal imputó a Larsen, Fasana y Canónica por blanqueo agravado de capitales. Y el monarca está en la mira. Asimismo indaga si los 65 millones de euros que el monarca donó en 2012 a Larsen proceden de la misma comisión de 100 millones de dólares pagada por el rey saudita Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd en 2008 por supuestas gestiones para que las empresas españolas hicieran las obras del AVE a la Meca.

La prensa española publicó recientemente testimonios, ahora en poder de Bertossa, que señalan al monarca retirando fuertes sumas de dinero en bancos suizos, de su abogado movilizando maletines por el aeropuerto militar de Torrejón, del testimonio de Larsen asegurando que el rey emérito tenía una máquina para contar el dinero en la Zarzuela, desde donde ordenó la creación de una estructura financiera para ocultar su fortuna.

El viejo monarca le anunció el lunes 3 a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de marcharse de España como consecuencia de las informaciones surgidas en torno a su fortuna. Dos semanas después se supo que está en los Emiratos Árabes Unidos, país con el que Suiza no tiene tratado de extradición, según publicó el periódico digital El Confidencial.

“Todo está documentado”

Sobre este movimiento del rey emérito, Valtònyc es contundente: “Que haya aprovechado en plena pandemia para huir de sus responsabilidades, es sorprendente hasta para el monarca que lleva desde que nació haciendo de las suyas. Disparó a su hermano por el trono, fue el hombre de confianza del dictador Francisco Franco y continuó su legado sin la valentía de decirlo.

“Fue él quien organizó un golpe de Estado falso (el 23-F) para que la gente lo considerara un demócrata, cuando España de democracia no tiene nada ni lo tendrá hasta que cada víctima de la dictadura franquista sea reconocida y se retiren medallas, homenajes y sueldos vitalicios a las bestias que desangraron el Estado español desde (el año) 39 y hasta hoy.

“Lo que yo conté (las letras en sus composiciones) estaba en los libros, en algunos medios independientes y sólo había que indagar un poco. Está todo documentado. No soy un vidente ni nada por el estilo”, sostiene Valtònyc.

El rapero de 26 años critica que hayan sido los medios internacionales los que destaparan las andanzas del monarca, “porque la prensa del régimen, como es habitual, ha silenciado el escándalo de la corona y lo ha maquillado como si el monarca simplemente se marchara de viaje”.

Para esos medios, sostiene, “los que hemos evitado la cárcel porque hemos rapeado u organizado un referéndum (de independencia de Cataluña), somos altos delincuentes que nos hemos fugado de la justicia. En cambio el monarca que (se) marcha por haberse llenado los bolsillos con la pasta (dinero) del contribuyente y se da a la fuga, simplemente es un viajero que le apetece marchar de España”.

En ello también han participado partidos políticos, incluidos los que se autodenominan de izquierda o “que se dicen republicanos, pero que tienen estima, respetan y quieren a la corona por el bien de España”, y que permiten que “el monarca salga impunemente de ésta”.

De acuerdo con la sentencia, el rapero fue detenido el 12 de agosto de 2012 acusado de enaltecimiento al terrorismo por las “expresiones que se explicitarán en alabanzas a las organizaciones terroristas GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) y ETA (Euskadi Ta Askatasuna)” y presenta a sus integrantes como “víctimas del sistema democrático” y por injurias graves contra la corona.

Se refiere a las letras de las canciones de sus discos Residus de un poeta y Mallorca es Ca nostra.

De este último, la pieza “El rey Borbó”, dice: “El rey Borbón y sus movidas no sé si sea cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden explicar, como para hacer de diana utilizaba a su hermano, ahora sus hermanastros los árabes y les pide dineritos para comprar armas, le hacen hacer la cama y fregar platos y de mientras doña Sofía en un yate follando y eso duele claro que sí”.

Prosigue: “Haremos que Urdangarín curre (trabaje) en un Burger King, que la infanta Elena pida disculpas (puta) por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba.

“Por qué no se fractura la cabeza y no la cadera; si no secuestraremos el capitán del Concordia para que coja el (yate del rey) Fortuna y se pegue una ostia (caída). Sarcástico como el rey dando la mano a Gadafi y después celebrando tener petróleo gratis (hijo de puta), puede que de la república sólo queden fósiles, pero quedamos nosotros, y del rey los negocios.

“… El (nieto) Froylán se da cuenta y se quiere morir, que (a) su abuelo un dictador lo escogió”, “y que no es democrático sino un dictador enmascarado”.

En la entrevista por escrito con Proceso, Valtònyc dice que mientras España lo acusa de terrorismo “aquí en Bélgica eso ya lo descartaron desde el primer día, porque era una locura. Nunca me he sentido juzgado por mi ideología por la justicia belga. Creo que no van a juzgarme por mi ideología ni mis inquietudes; van a juzgarme mirando los hechos y siguiendo la ley. Por eso me pregunto: ¿en qué país democrático del mundo rapear es delito de terrorismo o de injurias a un monarca?”.

Las revelaciones de Larsen

En septiembre de 2018 la Agencia Tributaria española remitió un documento a la Audiencia Nacional en el que informaba que el rey emérito nunca había declarado tener cuentas bancarias en el extranjero.

El juez Diego García Egea, quien entonces instruía el caso Tándem contra Villarejo, archivó la pieza “Carol” por no encontrar indicios sólidos contra el monarca y porque otros posibles delitos no podían ser juzgados por la inviolabilidad constitucional que protegía a Juan Carlos de Borbón en todo su reinado hasta su abdicación, en 2014.

Pero la existencia del documento quedó registrada en el auto de reapertura del caso por parte del actual juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón. Por esta pieza es por la que Larsen tendrá que declarar en calidad de investigada.

Sus abogados pretendieron que la empresaria compareciera por videoconferencia desde Londres ante García Castellón, pero éste no vio motivos para ello y exigió su presencia en su juzgado el próximo 28 de septiembre, dando tiempo a que preparara su defensa.

El juez citó a Larsen y a Villarejo el viernes 7, cuando en España se había desatado una tormenta desde el lunes 3, fecha en que la Casa del Rey hizo pública la carta que el rey emérito envió a su hijo, Felipe VI, anunciándole su decisión de salir de España: “Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”.

Sin embargo su salida estuvo rodeada de especulaciones, porque no se conoció su destino hasta el lunes 17, cuando la Casa del Rey informó que permanecía en los Emiratos Árabes Unidos, aunque el abogado del exmonarca emitió otro comunicado en el que asegura que su cliente estará a disposición de la justicia española si es citado.

Sin embargo, en este destino el rey emérito está lejos del fiscal Bertossa, porque el país de Oriente Medio no tiene un convenio de extradición con Suiza, lo que podría dificultar la investigación judicial.

Oficialmente no se conoce el sitio donde se aloja en Abu Dabi. El diario ABC asegura que probablemente se hospede en una suite en el Emirates Palace, uno de los hoteles más lujosos y costosos del planeta, propiedad del Estado, y con el que los emires agasajan a los dignatarios invitados, según la revista Vanity Fair.

El jueves 20, Larsen dio una larga entrevista a la BBC, en la que aseguró que la donación que recibió del rey emérito “creo que fue un reconocimiento por cuánto signifiqué para él” y “por gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos”.

La expareja del monarca insiste en esa entrevista que el rey no intentaba esconder o lavar el dinero al legárselo a ella, incluso a pesar de que en 2014 el monarca emérito le dijo que devolviera el dinero.

“En 2014”, dijo Larsen, “hizo intentos desesperados para que volviera con él. En cierto momento se dio cuenta de que no iba a volver y se puso completamente furioso. Pidió que le devolviera todo. Creo que fue solamente un berrinche”.