“Nadie me presionó”, responde Ciro Murayama a acusaciones de Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Ante la acusación de Margarita Zavala de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presionó a los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) para negar el registro a México Libre, el consejero Ciro Murayama la desmintió: “Nadie me presionó, menos del gobierno”.

Murayama Rendón, quien ha sido un servidor público muy crítico de López Obrador, expuso en su cuenta de Twitter que votó en libertad:

“Es conocida mi defensa de la autonomía del INE frente al gobierno. Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad”.

Nota relacionada:

Calderón y Zavala arremeten contra el INE y AMLO por fallo contra México Libre

Y ante las críticas de Zavala y Felipe Calderón, su marido, en el sentido de que el INE debió pedir información a los bancos sobre los donativos obtenidos por México Libre a través de tarjetas de crédito con el mecanismo “Clip”, aclaró a través de su cuenta de Twitter:

“Desde la revisión de agosto de 2019 el INE advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones por ‘clip’, porque no se conoce la identidad del donante. Aún así, prosiguió usando esa vía de recolección. Ni sorprendimos ni mentimos. Fiscalizamos consistentemente”.

Murayama citó al escritor Eduardo Galeano, en su libro “El futbol a sol y sombra”, para aludir a la postura del INE, el árbitro electoral: “A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él”.

Y añadió: “Como bien decía Galeano, el árbitro es “coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias…”.