PRD y PVEM abandonan el pleno del Congreso de Edomex en protesta contra Morena

TOLUCA, Edomex (proceso.com.mx).– Los coordinadores de las bancadas del PRD y PVEM abandonaron el pleno del Congreso mexiquense durante la ratificación del morenista Maurilio Hernández como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para el último año de la 60 Legislatura del Estado de México.

Los inconformes asistieron puntualmente al inicio del séptimo periodo ordinario de sesiones e incluso emitieron los posicionamientos de sus bancadas con motivo de la apertura del periodo sin esgrimir molestia.

Sin embargo, igual que el panista Anuar Azar, abandonaron sus curules cuando Hernández González rindió su informe sobre el segundo año parlamentario.

Para la toma de protesta a los integrantes de la Jucopo apenas regresó Azar Figueroa, designado vicepresidente; al término de la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Karina Labastida, aclaró que los ausentes serán ungidos vocales de la Jucopo durante la próxima sesión a la que se presenten.

Durante su participación, el además coordinador del grupo parlamentario de Morena confió en que el “vacío” hecho por sus homólogos del PRD y PVEM “no sea una mala señal”; enfatizó que acudir a las sesiones es parte de su responsabilidad, independientemente de sus razones personales.

“No se vale que traicionen la confianza que sus electores les dieron para cumplir con una responsabilidad constitucional; no tiene que ver con el interés particular de cada quién, ni mucho menos con los caprichos de que hoy me gustó lo que se dijo y estoy, y mañana no me gusta y me voy”, expuso.

Les recordó que, conforme a la ley, las decisiones de la Jucopo se toman con base en el voto ponderado de sus integrantes (cada coordinador representa un porcentaje equivalente al número de integrantes de su bancada); por tanto, advirtió que con el suyo se podrían tomar muchas decisiones y aprobar leyes y reformas, “pero creo que la política es el arte de la concertación, de la suma de voluntades, de hacer posible lo que parece imposible”.

“Torpedear, querer obstaculizar, es fácil, pero eso no tiene ninguna connotación dentro de la ética y la moral política; espero haya una reflexión al respecto; si no, haremos uso de nuestro derecho”, alertó, en alusión a la mayoría morenista con 36 de 75 votos, mientras el PRD tiene tres y dos el PVEM.

“No venimos con tambores de guerra ni rompiendo lanzas, pero si las rompen delante de nosotros, tendrán la respuesta que se merecen… Estamos preparados para dar la batalla en el terreno que decidan”, alertó.

El morenista recordó que se acerca el proceso electoral (en enero, comienza el local) e hizo votos porque lo confrontado por los proyectos de nación legítimos y necesarios, en el trabajo legislativo no desuna el propósito de dar respuestas al pueblo mexiquense.

También indicó que los integrantes de la Junta están obligados a, en ánimo conciliatorio y constructivo, avanzar en el desahogo de todos los asuntos de interés social, porque más allá de la ideología o convicción política en razón de los proyectos personales, de grupo o partido, “lo que nos debe unir es el interés del Estado”.