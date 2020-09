Morena promete que no habrá aumento de impuestos en 2021, el PAN pide que bajen

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Al iniciar este lunes el proceso electoral más grande de la historia, Morena garantizó que no habrá aumento de impuestos en 2021 y el Partido Acción Nacional (PAN) exige que bajen los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y el Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a las gasolinas.

Así, el partido en el gobierno y la primera fuerza de oposición fijan sus posturas sobre el paquete económico que deberá ser enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso a más tardar el martes 8 de septiembre, un día después del inicio del proceso electoral clave para una y otra fuerza política, así como para la segunda parte del gobierno.

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha reiterado que el paquete económico no incluirá aumento de impuestos, pero sí que disminuya a la mitad los recursos que obtienen los partidos políticos.

“Vamos a insistir para ver si es cierto que otros partidos están a favor de esta propuesta. En lugar de proponer un ingreso básico, empecemos por ahorrar 3 mil millones, comencemos por el recorte básico a los partidos antes de discutir otra propuesta. Ese es el compromiso que tiene Morena con el pueblo de México”, subrayó Delgado, quien busca presidir el partido del gobierno que no se llama Movimiento de Regeneración Nacional.

Por su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, insistió en la urgencia de reactivar la economía y, ante la falta de apoyos a los micro, pequeños y medianos negocios, propone bajar los impuestos.

“Ya que el gobierno se encuentra empecinado en no cancelar sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto, el PAN propone ayudar a los mexicanos mediante la reducción del 30% al 25% la tasa del ISR; el IVA del 16% al 10% así como la disminución del 50% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”.

También, añadió, frente al arranque del proceso electoral federal 2021, Cortés expuso que el PAN busca la mayoría en la Cámara de Diputados para cambiar el rumbo errático, provocado por las malas decisiones del gobierno y la mayoría morenista en el Congreso, que han llevado a la deriva a México.

Además, exigió que, si el gobierno no apoya a la clase trabajadora, por lo menos que ya no le quite sus ingresos, como ocurre con los impuestos que se incrementaron durante la pandemia en plataformas digitales como Netflix, Uber, Didi, Spotify, Mercado Libre, entre otras.

“Nosotros queremos reencauzar el camino de México hacia el futuro, para que de nuevo se vea a la nación como destino de inversión, se generen empleos y se reactive la economía, desde todos los sectores: agropecuario, automotriz, turístico, infraestructura, energético y productivo, entre otros”.