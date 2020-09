Trump: fatalidades por covid-19 se han reducido 85%; prevé vacuna en octubre

WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que bajo su liderazgo en ese país se han reducido en un 85% las fatalidades a causa de covid-19 desde el pasado mes de abril a la fecha y aventuró que la vacuna contra el virus estaría lista en octubre.

“Estamos en la última vuelta de la pandemia, de abril a la fecha hemos reducido en un 85% las fatalidades por la pandemia, somos el país entre las naciones de occidente con las cifras más bajas de fatalidades”, declaró Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario agregó que gracias a su trabajo como presidente y a los acuerdos que ha logrado con la industria química, en Estados Unidos, muy pronto se podrá contar con una vacuna efectiva contra covid-19 que el mundo entero se lo agradecerá.

“Bajo mi gobierno produciremos una vacuna en tiempo récord, podría estar lista en octubre… será una vacuna muy segura y efectiva, estará lista muy rápido, la gente estará feliz, la gente del mundo estará muy feliz”, enfatizó el presidente de Estados Unidos.

Under President Trump's leadership, we are producing a Coronavirus vaccine in record time. pic.twitter.com/9GelgghzF0

— The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020