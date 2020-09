La SCT debe entregar documentación de mesas de trabajo sobre Paso Exprés: Inai

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe entregar toda la documentación que dé cuenta de las mesas de trabajo que realizó con vecinos de las zonas afectadas por las obras del Paso Exprés y de las acciones implementadas como resultado de esas reuniones.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la SCT a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas para proporcionar al solicitante la versión pública de los documentos solicitados.

“Garantizar la publicidad de la información solicitada es una condición necesaria para tener certeza de que el Estado ha respondido por los daños que causó el desarrollo de este proyecto de infraestructura”, explicó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena en un boletín del organismo.

La comisionada señaló que la construcción del Paso Exprés estuvo enmarcada por fuertes cuestionamientos sobre los procesos de licitación y adjudicación de la obra; el retraso en su ejecución y los sobrecostos, ya que requirió una inversión final de 2 mil 213.5 millones de pesos, 73% más respecto de la proyección inicial; así como las deficiencias, incidencias y accidentes que dejó su ejecución.

Asimismo, recordó que en 2017 se formó un socavón en la obra, ocasionado la caída de un automóvil y el fallecimiento de las dos personas que viajaban en él.

Luego del suceso, relató, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación y emitió la Recomendación 34/2018, en la que advirtió diversas irregularidades en la obra, como “negligencia y posible corrupción”, por lo que recomendó dar continuidad de las mesas de trabajo para atender a los vecinos de las zonas afectadas, implementando las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Sin embargo, al responder la solicitud, la STC entregó un oficio en el que solo se da cuenta de la instrucción del titular del SCT a los responsables para continuar con las mesas de trabajo, mientras que, en alegatos, la Coordinación General de Centros SCT señaló que no localizó ningún documento, ya que desde 2019 dejó de realizar diversas funciones por una reestructura.

Asimismo, la Dirección General del Centro SCT Morelos indicó que proporcionaría copia de la minuta de la reunión de trabajo que se llevó a cabo con vecinos de las colonias Ampliación Chapultepec, Satélite Segunda Sección y personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, pero al final no lo entregó.

En el análisis del caso, el Inai verificó que el oficio que proporcionó la dependencia no corresponde con lo solicitado y advirtió que la SCT no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia, ya que no hay certeza de las unidades administrativas que fueron consultadas para dar respuesta, mientras que omitió turnar la solicitud a la Oficina del Secretario.

Asimismo, determinó que no es factible validar la inexistencia de los documentos ya que en dichas áreas el titular de la STC instruyó emprender las acciones para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH, y constató que la Dirección General del Centro SCT Morelos, no envió al particular la minuta de la reunión de trabajo.

Por lo que el Pleno revocó la respuesta de la SCT y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Oficina del Secretario, la Dirección General Adjunta Normativa, la Dirección General de Carreteras, la Dirección General del Centro SCT Morelos y la Coordinación General de Centros SCT.

“Este caso evidencia la utilidad social del derecho de acceso a la información, pues cualquier persona interesada en analizar las particularidades del caso, podrá determinar la efectividad de las actividades instrumentadas por el Estado mexicano para reparar las violaciones a derechos humanos que derivaron de la construcción del Paso Exprés”, concluyó.