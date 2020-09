La contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras cada año: ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de 7 millones de muertes prematuras en países de ingresos bajos y medios son ocasionadas cada año por la contaminación del aire, alertó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Durante un mensaje con motivo del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, Guterres advirtió que el aire contaminado contribuye a la aparición de diversas enfermedades, como las cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otros padecimientos respiratorios, aumentando también los riesgos asociados con covid-19.

“La contaminación del aire también amenaza la economía, la seguridad alimentaria y el medio ambiente”, dijo el secretario general de la ONU, por lo que alertó sobre la importancia de abordar con urgencia la amenaza que representan los efectos del cambio climático para todo el planeta.

“Limitar el calentamiento global a 1.5 grados ayudará a reducir la contaminación del aire, las muertes y las enfermedades. Los cierres de este año han hecho que las emisiones disminuyan drásticamente, lo que ha permitido respirar un aire más puro en muchas ciudades”, comentó.

Sin embargo, resaltó la necesidad de llevar a cabo un cambio “drástico y sistémico”, ya que las emisiones de gases contaminantes están creciendo de nuevo, “y en algunos lugares están superando los niveles anteriores al covid-19”.

9 out of 10 people worldwide breathe unclean air.

It causes 7 million premature deaths every year, mostly in low- and middle-income countries.

Air pollution is preventable. Together, let's make #CleanAirForAll a reality.https://t.co/7Nm5S0iIv1 #WorldCleanAirDay pic.twitter.com/pSssL2Aegw

— António Guterres (@antonioguterres) September 7, 2020