Quadri urge alianza de Calderón, Krauze, Cárdenas y Zedillo para “derrotar al régimen”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Gabriel Quadri, candidato presidencial en las elecciones de 2012, convocó a panistas, expriistas, perredistas, intelectuales, expresidentes y excandidatos presidenciales a unirse en las elecciones de 2021 porque es, dijo, un “deber patrótico”.

En su cuenta de Twitter, @g_quadri, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre publicó: “para derrotar al régimen que está destruyendo al país debemos unirnos en el 2021: Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Marko Cortés, Margarita Zavala, Diego Fernández, Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique Krauze, Ernesto Zedillo. Deber patriótico…”

Las respuestas no se hicieron esperar. @aladorantesr_r le escribió: “puro gandalla quieres reunir”. @PataDeNigua señaló: “te faltaron los chuchos para completar el cascajo. ¿Y para cuando el relevo generacional?” @oilime27 reviró: “pues eso no era Cascajo21? Ahora como le llamarás: Putrefacción21. Muertos Vivientes. Los Miserables por México. “Deber patriótico” @corderogloria solo indicó: “¡Pend..o!” @VicenteR3: “Todos deberían estar en el reclusorio eso sería de patriotas”.

Otros mostraron su apoyo: @”jsayve indicó: “solo con unidad recuperaremos México….. Pónganse las pilas!!… (sic)”. @LeoGonzalez117 sostuvo: “Totalmente de acuerdo, a unirnos”. @sosa_oax: “Totalmente de acuerdo”. @GABY66911808 destacó: “De acuerdo pero que sea ya en este 2020”. @rafles_rtegah: “Apoyo la moción!!!”

@pabloherr71 añadió: “Exacto, se tenía que decir y se dijo… trata de juntarlos por favor, de lo contrario no se puede asegurar un resultado positivo”. @Terefiva: “Eso sería lo ideal, que dejen sus diferencias de lado. Como valoraríamos esta acción”.

Para @JavierCastroRa4: “Así es. Un solo grupo que represente la Oposición”. @AliciaBelmonteR: “Yo estoy de acuerdo contigo. Pero el ego no los dejará”. @JuanCar12972573: “Así es como debe de ser, ya después se rompen las medias”. @almir_farah: “Júntense todos y canten Lo que queeeedaaa de mí…” @JCMAASS le recordó: “Estaría muy bien que los arrobara Mr Quadri. Así no lo lee nadie”.

En otros tuits le comentaron si en esa “unión” para 2021 pensaba incluir a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pues le recordaron otro tuit del 11 de enero de 2019 donde escribió: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”.

Así se lo rememoró @Regia_Alexandra: “Y en esa “UNIÓN” del 2021 para derrotar al régimen que está “destruyendo” al país estás pensando INCLUIR los ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA y CHIAPAS? O todavía siguen siendo una “CARGA” para México #OposiciónMiserable”.

El 5 de septiembre, ante el rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE9) a darle el registro a “México Libre” de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Quadri redactó: “Ahora, Felipe Calderón y Margarita deben reconciliarse y reintegrarse al PAN. Deber patriótico…”

También este tuit generó una ola de reacciones, comenzando con los emojis de risas como respuesta, así como las muestras de apoyo y solidaridad, aunque con las reservas de los egos en el Partido Acción Nacional (PAN) según los usuarios.

@BANDIDOBAJACALI indicó: “de acuerdo contigo… el problema es el PAN está tomado solo por algunos cuantos… soy militante desde 1989 y no quieren dar entrada a más ciudadanos q no estamos de acuerdo con esta dirigencia”. @mauschz añadió: “No es una mala idea! Simplemente tenemos que generar una plataforma de oposición que pueda tener resultados favorables. Ellos no son santos de mi devoción, sin embargo, la tarea y objetivo es limitar a YSQ!”

@roherrera76 añadió: “Y el PAN tener la humildad de recibirlos y darles el liderazgo que les corresponde, solo así el PAN será una verdadera fuerza de oposición”. @RaquelH48074023: “Pero algunos panistas traicionaron la confianza ciudadana. Está muy difícil”. @MaraC16 añadió: “O sea, no pude hacer mi propio botín, ahora que @AccionNacional me comparta el suyo… no creo”.

Asimismo, @JJSepulvedaG añadió: “Eso nunca pasará, cuando gane @MexLibre_ su registro en Tribunales, extenderemos la mano a los panistas q se saben en manos de una bola de rufianes”. @mexlibre2k21 agregó: “A todo esto no he escuchado un pronunciamiento de la dirigencia del PAN y urge. PRD, MC, PRI dónde están? Van con México o MORENA?” @LeonardoDlto: “De acuerdo y jalar a todos los buenos del PRI y PRD. Ya con esa fuerza buscar al o a la líder nuevo, ciudadano, carismático. Ningún político conocido. El nuevo candidato, jalar a todos, todos los opositores”.

@KyleSkynet Quadri resaltó: “Ahora si un excelente consejo. Así le ponen el último clavo a su ataúd, el fin de la derecha en México. Deber patriótico, que te vayas del país o mejor aún, allánate a las denuncias de acoso sexual que tienes y enfrenta la justicia”.

@valdesjorge5 consideró: “Difícil que eso suceda. El representante del Pan sugirió el voto en contra de #MexicoLibreVa las diferencias se agrandan. Quizás cuando se vaya la actual dirigencia pudiese haber puntos de acuerdo, hoy es complicado que se dé”.

Quadri de la Torre es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana. Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología (1994-1997) cuando dependía de extinta la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Fue director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial (1998-2003). Fue jefe de Financiamiento Externo en el Banco de México, director de Planeación Ecológica en el extinto Departamento del Distrito Federal, entre otros cargos en organizaciones ambientalistas.