Fiesta clandestina acabó en balacera… y ahora Karla y Cristoper están desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el bar “El Barquito”, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, la madrugada del 29 de agosto hubo una fiesta clandestina que, pasada la media noche, terminó en una balacera. Desde entonces hay dos jóvenes desaparecidos: Karla Elena Ramírez Murrieta y Cristoper Aguilar Hernández.

“Estoy acá en un evento con unos amigos”, fue el último mensaje que la joven de 20 años envió por teléfono a su hermana Itzel, donde se escucha música de fondo. Eran las 22:17. Minutos más tarde, a las 22:52, también le envió su ubicación en tiempo real. Estaba en una fiesta llamada “La Reapertura”, en el bar “El Barquito”, ubicado en la avenida Tezozomoc 220 C, en la colonia San Miguel Amantla de la mencionada alcaldía, encabezada por el morenista Vidal Llerenas.

Desde entonces su familia no sabe de ella. Al día siguiente, domingo 30, familiares de Karen y Cristoper los reportaron como desaparecidos ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, donde abrieron una carpeta de investigación por desaparición y se emitió la ficha respectiva.

Después de 10 días de búsqueda –incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el asunto en su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional–, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ofreció algunos avances del caso.

En un mensaje transmitido en redes sociales, sin preguntas de la prensa, el vocero de la dependencia, Ulises Lara, informó que aquella noche hubo una reunión –pese a que aún no se permite el funcionamiento de bares por la contingencia– donde varios sujetos dispararon armas de fuego, lo que obligó a los asistentes a correr en distintas direcciones.

Las autoridades hallaron dentro del lugar 15 casquillos de al menos tres calibres distintos, además de algunos cables cortados, presuntamente de las cámaras de seguridad, así como huellas de sangre.

Cuerpos en el piso

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Itzel Ramírez, hermana de Karla Elena, asegura que habló con una amiga de ésta que también acudió al bar. La joven le dijo que después de la balacera, varios amigos, entre ellos Karla Elena, salieron corriendo para irse del lugar.

Cuando ella iba a bordo de un auto, le pareció ver a Karla Elena tirada en el piso junto con otro joven. Al regresar para confirmar que era ella y llevársela, ya no estaba.

En el mensaje a los medios, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo que de las entrevistas recabadas se supo que a “algunas” de las personas heridas se las llevaron en una motoneta, pero no detalló si se trata de los jóvenes desaparecidos.

El funcionario agregó que la Fiscalía tiene fotografías y videos de un amigo de Cristoper, ambos captados en el bar, previo al tiroteo, aunque no reveló el contenido de éstos. Insistió que con la colaboración de las familias de los jóvenes desaparecidos se ha trabajado en la inspección física del lugar, recolección de indicios, toma de fotografías del área, así como diversas entrevistas, tanto al propietario del negocio, como testigos, amigos y personas allegadas a los jóvenes ausentes.

Añadió que tienen diversas líneas de investigación y que le dan seguimiento a una en particular, “pero a fin de no afectar la indagatoria, en este momento no es prudente revelar mayores datos”.

La FGJ capitalina aseguró que inició una investigación sobre la ausencia de Karla y Cristopher “con actuaciones emprendidas en estrecha colaboración con ambas familias”, y ofreció “la certeza de que se procederá conforme a la ley hasta esclarecer los hechos”.

De paso, pidió a la ciudadanía que, si tiene información que pueda contribuir en la búsqueda de los jóvenes y en las investigaciones, la haga del conocimiento de la Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy.

Nota de interés: Ante el confinamiento por la pandemia… fiestas clandestinas

“No debía operar”: Sheinbaum

Consultada al respecto, la alcaldía Azcapotzalco aseguró que no tiene ningún registro de la operación de “El Barquito” como bar, por lo que se trata de un sitio irregular y con funcionamiento clandestino.

El pasado viernes 4, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que, además de la atención que la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dan al caso, su gobierno investiga el tema de la atribución de la alcaldía “de vigilar que no operen estos establecimientos mercantiles a la hora que tenían que haber operado y, además, por la pandemia no tenían que estar operando”.