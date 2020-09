AstraZeneca y Oxford ya producen la vacuna contra covid-19, revela ministro británico de Salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, reveló que, “antes de la aprobación”, la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford han empezado a fabricar dosis de la vacuna contra el covid-19, por lo que esperan que esté disponible a principios de 2021.

Por otra parte, la empresa biofarmacéutica de China Sinovac Biotech Ltd aseguró que su vacuna experimental, CoronaVac, dio respuesta inmune a personas mayores de 60 años, fue más leve para adultos más jóvenes.

En declaraciones a la radio privada LBC, el ministro de Salud de Reino Unido –el país más castigado de Europa con 41 mil 551 muertes confirmadas por covid-19– mencionó que Londres cuenta con un contrato por “30 millones de dosis” con AstraZeneca.

En el “mejor escenario posible” la vacuna obtendría luz verde este año, pero “el escenario más probable es a principios del año que viene, en los primeros meses”, precisó el funcionario.

