Movimiento Ciudadano se deslinda de senadora suplente bautizada como #LadyMiMuchacha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La coordinación nacional de Movimiento Ciudadano (MC) se deslindó de la senadora suplente neoleonesa Marcela Luqué Rangel, quien fue bautizada como #LadyMiMuchacha por los comentarios clasistas hacia la trabajadora del hogar que labora en su domicilio.

Tras reprobar “las desafortunadas declaraciones” de la aludida y reconocer que al país le hacen mucho daño las actitudes clasistas y discriminatorias, MC exhibió a Luqué Rangel como una persona sin compromisos con ese partido político.

A mi muchacha se le murió su marido hoy!😭 No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?🤔 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Señaló que la mujer se convirtió en suplente de la senadora Indira Kempis Martínez, a partir de una convocatoria ciudadana en el proceso electoral de 2018, pero durante la campaña electoral dejó de participar en la misma.

“Desde entonces no tiene relación alguna con Movimiento Ciudadano. Es decir, Marcela Luqué Rangel no pertenece a esta organización política y mucho menos representa los principios de nuestro movimiento, por lo que nos deslindamos de cualquier acto que realice esta persona.

“En Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando por garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar, reducir la brecha de desigualdad y combatir cualquier forma de violencia”.

Sobre las declaraciones clasistas y discriminatorias de Marcela Luqué Rangel, esta es nuestra postura: pic.twitter.com/Ea0nFZ8WhZ — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) September 7, 2020

Este 7 de septiembre, Luqué Rangel publicó en su cuenta de Twitter @marcelaluqu una denuncia contra los servicios de salud de Monterrey, que al final se le reviró por mostrar su lado clasista y sarcástico hacia la persona que labora en su hogar, pues se refirió a ella como “mi muchacha” o “mi esclava”, lo que provocó la indignación de los usuarios de redes sociales.

“A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuente de qué? Q qué pagan?”.

Pero eso no fue todo, la suplente de senadora se dedicó a responder cada tuit donde la criticaban por sus despectivos comentarios que desataron la tendencia #LadyMiMuchacha.

@ArturoABenitez1 escribió: “Esa muchacha es tu empleada y tiene nombre. Y no le prestes dinero, regálaselo es lo menos que puedes hacer por ella. A_P_O_Y_A_L_A”.

Y Marcela Luqué contestó: “Si no sabes cállate! Obvio se los regalé. Es un decir. Le he dado hasta para ‘fincar’ su casa… La Adorooooo Es mi familia. .. P_E_N_D_E_J_O”.

@emmaguri soltó: “Dale lo que puedas, no a modo de préstamo. Si puedes, en modo de donación. Si y solo si puedes”.

Luqué Rangel: “Otra… Ya dije que se lo regalé obvio. La adoro aparte… Pero llegó a pedirme prestado para sacarlo del hospital… Y no entiendo qué tanto les cobran si es público y supuestamente está cubierta x el seguro…”

Y siguió con su lenguaje discriminatorio: “Mi esclava q apoya en las labores domésticas, gracias a Dios y a mí pudo enterrar a ‘su’ marido, no perdón, ‘al señor con quien contrajo nupcias exitosamente’, y le cobraron en un hospital público x sacarlo, para darle sepultura. (Imagen de un perro) Gracias x su mortificación solovinos del Peje!”-.

@piotardi le asestó: “Le llama mi esclava que apoya en las labores! Para empezar no es de ella, y no es esclava y no es gracias a ella que pudo enterrar a su marido, ella tiene una obligación con derechos laborales de la trabajadora doméstica @MovCiudadanoMX”

Eso no frenó a #LadyMiMuchacha, que siguió exhibiendo sus prejuicios: “Yo no me voy a disculpar x decir ‘mi muchacha’… Así hablamos en NL… Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es!”.

Yo no me voy a disculpar x decir "mi muchacha"…Así hablamos en NL…Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es! — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 7, 2020

También tuvo para los medios informativos que publicaron sus comentarios, mismos que se convirtieron en tendencia en las redes sociales, como @MVMNoticias que subrayó: “’Mis esclavos comen arroz y frijoles’ dice Senadora suplente de @MovCiudadanoMX .@marcelaluqu fue nombrada #LadyMiMuchacha por referirse a su trabajadora despectivamente cuando denunció el trato que había recibido en el #IMSS justificando que era normal llamarles así”.

Ella contestó: “Porfavorrrrr, si no puedes reconocer el sarcasmo te mando una app para que te ayudes… Antes de eso, checa los ataques… NO INVENTES!!!”

Luego tuiteó: “Mi abogado le va hablar al tuyo… No perdón, ‘el señor que se graduó de derecho’… Mi doctor me dijo qué… No perdón, el señor que estudió medicina y pasó todo… Tu contador me dijo… No perdón… Y así ya… BULLSHIT. NO SEAN RIDÍCULOS! YA VAMOS A HABLAR COMO GATOS GODINEZ? NO”.