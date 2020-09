Evitar “guerras sucias”, pide gobernador de Zacatecas a partidos y candidatos

ZACATECAS, Zac. (apro).- El gobernador Alejandro Tello pidió a los partidos políticos y sus aspirantes a la gubernatura, alcaldías y el Congreso local, priorizar las propuestas y evitar las guerras sucias, descalificaciones y actuaciones al margen de la ley.

“A todos los partidos políticos y aspirantes les expreso mi respeto y que sus esfuerzos se den en el marco de la legalidad con base en propuestas y no en las descalificaciones y guerras sucias”, manifestó en un mensaje de 10 minutos difundido esta noche por redes sociales.

En las elecciones del 6 de junio de 2021 se renovará la gubernatura, 58 alcaldías y los 30 escaños del Congreso local. El padrón de electores en la entidad será de aproximadamente un millón 200 mil personas.

Tello Cristerna señaló que seguramente las precampañas y campañas electorales se darán dentro de la pandemia de covid-19, razón por la que –apuntó– los partidos y candidatos deberán cuidar a la población.

“Todos, partidos políticos y candidatos, coloquemos el bien superior de la población; viviremos campañas y precampañas en la pandemia, por lo que deberán ser más creativas y cuidadosas”

Y prometió que su gobierno no meterá las manos en el proceso electoral. “El gobernador de Zacatecas no meterá las manos en la elección, seré respetuoso de la decisión de la gente. Tengo claro desde el principio de mi administración que mi deber no es hacia actores o fuerzas políticas, desde el primer día ha sido hacia el pueblo.

“Yo respeto la legalidad, me he conducido con un gobierno transparente y austero en un estado totalmente comprometido en sus recursos, buscando las mejores condiciones para Zacatecas. La honestidad no solamente debe ser en el ejercicio de gobierno sino también en nuestro actuar personal en todos los ámbitos de nuestra vida”, consideró.

Sin embargo, anticipó que seguirá encabezando actos públicos en cumplimiento de su cargo.

“No abandonaré el espacio público, mi deber hasta el último minuto de mi mandato es velar por el interés de los zacatecanos, por ello me mantendré en constante actividad gubernativa, con un permanente esfuerzo de gestión hacia el gobierno de la República para avanzar en los temas que beneficien a Zacatecas, a ello me dedicaré y no a cuestiones electorales.

“No evado mi responsabilidad, daré siempre la cara porque estoy tranquilo de lo hecho. No me involucraré ni solaparé que nadie de mi gobierno lo haga en la elección”, aseguró.

El gobernador priista dijo coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que las instituciones deben estar al servicio única y exclusivamente de las aspiraciones y necesidades de la gente, no de aspiraciones de personas a cargos públicos. “Quien aspire a ellos debe primero ganarse la confianza del ciudadano”, recalcó.

Finalmente, anunció que entregará la Guía del Servidor Público para el proceso electoral que ilustra prohibiciones y derechos de sus colaboradores durante esta etapa.