Flavio Sosa Villavicencio se registra ante el INE como aspirante a la secretaría general de Morena

OAXACA, Oax. (apro).- El activista Flavio Sosa Villavicencio se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como aspirante a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

“Morena no debe convertirse en partido electorero y debemos cuidar que siempre sea un partido de causas”, señaló el exconsejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), experredista y exdiputado federal y local al iniciar el proceso para la renovación de la dirigencia nacional de esa fuerza política

Tras subrayar que no debe tolerarse “este gatopardismo, este oportunismo político”, destacó: “Las causas deben ser las de la izquierda, pero las de una izquierda moderna, que incorpore y abrace de manera natural las causas del feminismo, las causas por la defensa del medio ambiente y las causas de los pueblos indígenas”.

Lo anterior, a propósito de los desencuentros del presidente Andrés Manuel López Obrador con feministas, defensores, ambientalistas y opositores a megaproyectos.

Sosa Villavicencio consideró que la lucha contra el neoliberalismo estará incompleta sin la lucha contra el patriarcado, sin las luchas de los pueblos indígenas por sus autonomías y sin las luchas por mantener al planeta como espacio viable para la vida humana.

Luego de agradecer a militantes, activistas y dirigentes de Morena en Oaxaca que lo respaldan, dijo que aspira a formar parte de la dirigencia nacional porque son necesarias y urgentes una serie de transformaciones al interior de ese partido.

En primer término, es necesario acabar de tajo con la burocracia que paralizó al partido, donde necesitan dar voz a las bases, y para esto es necesario revisar el funcionamiento de los procedimientos estatutarios, apuntó.

El polémico político, que en 2000 no sólo renunció al PRD, sino que le levantó la mano a Vicente Fox como presidente de la República, manifestó que también debe evitarse que Morena sea un simple mecanismo para acceder al poder, lo que es un riesgo importante y permanente como partido mayoritario.

Recordó que, en 1962, “José Revueltas cuestionó duramente a la izquierda mexicana, planteando la existencia de un proletariado sin cabeza, y hoy, poco menos de sesenta años después, el diagnóstico puede ser similar. La izquierda se encuentra desdibujada y nuestro partido, que debería encabezarla, no tiene identidad ideológica. Debemos construir un partido de izquierda y constituirnos en el referente articulador de la izquierda electoral”.

Prosiguió: “Debemos redoblar los esfuerzos en la formación política, de manera que quien llegue al poder tenga las capacidades ideológicas necesarias para construir la visión de país al que aspiramos”.

Además, abundó, “debemos ser muy cuidadosos de los procesos para la selección de candidaturas y equipos de trabajo, con el fin de evitar las situaciones vergonzosas que enfrentamos hoy, por la presencia en nuestras filas de políticos que representan lo peor del antiguo régimen, y de empresarios que medraron durante décadas con el dinero del pueblo, bajo el cobijo avieso de un sistema que buscamos derrocar para siempre”.

Amigas y amigos, nuestra entidad ha tenido históricamente un papel importante en el país por su lucha en favor de los grandes cambios, hoy acompañamos a nuestro compañero @flaviososavilla en su postulación para la Secretaria General del CEN de Morena. pic.twitter.com/rINyh08TSO — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 8, 2020

Agregó: “Es claro que quienes están en Morena para permanecer en el poder, no actuarán para beneficio del pueblo sino para cuidar sus propios intereses. Entonces, debemos erradicar esa práctica perversa. No podemos continuar tolerando este gatopardismo, este oportunismo político”.

Sosa Villavicencio también se pronunció por abrir el debate nacional para hacer una profunda revisión del sistema electoral que rige al país, porque las elecciones no deberían ser tan costosas.

Hizo hincapié que la administración pública debe ser austera, pero con más razón el sistema electoral. “Es inmoral mantener un instituto de 12 mil millones de pesos mientras existan niñas y niños que no pueden acceder a la educación, porque en sus comunidades no hay ni internet, ni televisión, ni luz eléctrica. No podemos permitir la existencia de élites partidistas multimillonarias que se burlan y trafican con la miseria del pueblo”.

Finalmente, dijo que el partido debe vigilar que los gobernantes emanados de sus filas cumplan con el mandato para el que fueron electos. “Tenemos que construir un partido vigilante y crítico de sus gobernantes, incluso de los propios. Necesitamos un partido garante de que sus gobernantes no mientan, no roben y no traicionen al pueblo”.