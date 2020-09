China se jacta de haber derrotado al coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de China impuso medallas a decenas de trabajadores de salud para celebrar lo que consideró su triunfo contra el coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan a fines de 2019.

Entre los condecorados está el doctor Zhong Nanshan, quien lideró la lucha contra el SARS en 2003 y quien proclamó la derrota al actual brote.

Este día, además, Pekín anunció que ya no hay contagiados locales entre los infectados activos.

En la ceremonia, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, el presidente Xi Jinping reconoció que el covid-19 los tomó por sorpresa, pero celebró que China sea la primera gran economía en volver al crecimiento.

“Logramos rápidamente el éxito inicial en la guerra popular contra el coronavirus. Estamos liderando el mundo en recuperación económica y en la lucha contra covid-19 ”, proclamó Xi en la ceremonia, de acuerdo con el diario South China Morning Post.

President #XiJinping presents the #MedaloftheRepublic to #China's top respiratory expert Zhong Nanshan, and medals for the national honorary title "the People's Hero" to Zhang Boli, Zhang Dingyu and Chen Wei for their contributions to fighting #COVID19. Congratulations! pic.twitter.com/NjvYvnUapD

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) September 8, 2020