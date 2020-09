Volkswagen de México rompe relación con la distribuidora que exhibió la imagen nazi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la polémica generada por la difusión de un cuadro con la imagen de un automóvil Volkswagen negro en medio de un encuentro nazi con banderas y esvásticas, colocada en una sucursal de esta empresa automotriz ubicada en la alcaldía Coyoacán, Volkswagen de México decidió romper la relación comercial y de negocios con distribuidora mencionada.

“Reprobamos tajantemente que haya exhibido esas imágenes en sus instalaciones, que mostraban un régimen que enfatizó el odio y la discriminación en una época de la historia que afortunadamente quedó atrás”, expresó en un comunicado de cuatro párrafos, fechado el lunes 7 de septiembre.

La empresa reiteró que en Volkswagen valoran el respeto, equidad, inclusión y libertad de todas las personas y se expresó en contra de cualquier tipo de manifestaciones que inciten o promuevan el odio, la discriminación o que dañen de cualquier forma la dignidad de las personas.

Volkswagen es una marca con valores fundamentados en el respeto y no toleramos manifestaciones de odio y discriminación. pic.twitter.com/tnyORnHtWY — Volkswagen de México (@Volkswagen_MX) September 6, 2020

“Volkswagen de México ha expresado con todo el respeto el rechazo a las imágenes que se mostraban en la distribuidora de Coyoacán en la Ciudad de México que fueron dadas a conocer por usuarios de Twitter y que han sido motivo de múltiples reacciones de la comunidad en las redes sociales. Esas fotografías son completamente ajenas a la imagen corporativa de Volkswagen”, añadió.

Así, resaltó que en Volkswagen tienen un compromiso con los valores y el respeto y el derecho inalienable de las personas por vivir en paz, libre de cualquier manifestación que no respete la integridad y la vida.

Hola, Lourdes. Dando seguimiento al tema, te compartimos la acción que se ha tomado. Estamos a tus órdenes para cualquier duda. pic.twitter.com/3I2Ttuv07z — Volkswagen de México (@Volkswagen_MX) September 8, 2020

La decisión de la empresa de origen alemán se dio después de un polémico fin de semana, derivado de las insólitas reacciones por parte de los usuarios de redes sociales, por la imagen nazi mostrada en la distribuidora de Coyoacán.

La polémica inició el sábado 5 de septiembre, cuando la usuaria @FerEstrellas escribió en Twitter: “Estimado @Volkswagen_MX causa tristeza y profunda preocupación, que su memoria histórica sea una apología al racismo. Las fotos fueron tomadas hoy en su sucursal Coyoacán. Les haría bien una plática en el @MuseoMyT…”

@MPJDdoc respondió: “No solo incomoda, indigna y hay quienes, como las personas que mantiene esta imagen en @Volkswagen_MX, se enorgullecen con algunas ideologías que estuvieron contra el ser humano. No se reconoce el auto aquí sino al nazismo, q es lo central en esta imagen, el VW aquí es secundario”. @AlessCypher contestó: “Al puñado de neonazis mexicanos: el empleado que colocó esa foto está mal. Alemania no permite actualmente la apología al nazismo. Esa foto tiene como protagonistas a un montón de esvásticas, no al pequeño y recortado auto del pueblo que se muestra”.

Tanto a @FerEstrellas como a @AlessCypher, @Volkswagen_MX dio el mismo mensaje: “Tenemos una historia de la que hemos aprendido. Valoramos el respeto, equidad, inclusión y libertad. No toleramos manifestaciones de odio y discriminación. Las imágenes no corresponden a nuestra imagen corporativa o de los distribuidores. Tomaremos acciones”.

Al respecto, el Centro Wiesenthal , una institución dedicada a documentar las víctimas del holocausto, registra a los criminales de guerra nazis y sus actividades, nombrado así en memoria del célebre “cazanazis” austriaco Simon Wiesenthal, exigió a Volkswagen México que cesara al concesionario que exhibió los símbolos nazis en la sucursal ubicada en la alcaldía Coyoacán.

En una petición firmada por los directores de Relaciones Internacionales y para América Latina, Shimon Samuels y Ariel Geldblung, consideraron que la empresa debería emprender acciones y difundirlas públicamente para no generar una confusión en los compradores.

“En nombre de nuestros más de 400 mil miembros en todo el mundo, exigimos que, como empresa alemana, haga cumplir la ley que prohíbe la exhibición de símbolos nazis”, indicó y manifestó ser proclive a cesar la concesión por completo para enviar un mensaje a sus clientes que “ha aprendido de su historial”, pues, recordó que “Volkswagen, el Coche del Pueblo, era un concepto nazi”, pero si los automóviles alemanes llegaran a México con la esvástica no serían aceptados en el país.