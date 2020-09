Tello exige a AMLO “que Zacatecas sea tomado en cuenta y se nos trate con justicia”

ZACATECAS, Zac. (apro).- Al presentar su cuarto informe de labores, el gobernador Alejandro Tello exigió del presidente Andrés Manuel López Obrador un trato justo para Zacatecas.

“Que Zacatecas sea tomado en cuenta y se nos trate con justicia”, exigió.

El gobernador lanzó el reclamo 24 horas después de que 10 de sus colegas de la “Alianza Federalista” anunciaron su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), precisamente por considerar que no son repartidas correcta y justamente las participaciones federales.

“Necesitamos representantes que no se cieguen en ser sólo oposición; hoy que esa oposición de años gobierna, no está encontrando salida a esa eterna descalificación. Las cosas no caminan bien, y seguir buscando culpables en todos lados no es lo correcto, se debe dar vuelta a la página, no seguir polarizando este país”, dijo.

Un día después del arranque del proceso electoral en la entidad y el país, Alejandro Tello reclamó la falta de padrones de los programas federales que el gobierno de la República aplica en Zacatecas, y adelantó que los solicitará de manera formal para evitar duplicidades.

“Solicitaré al gobierno federal el padrón de beneficiarios de esos más de 6 mil 500 millones de pesos que el señor presidente nos informó se han aplicado en Zacatecas este año, esto con el fin de sabernos realmente no marginados del escenario nacional”.

Añadió: “La toma de decisiones de un gobernador necesita de información básica que no sea secreto de unos pocos, pues no nos permitiría realizar las acciones concretas y sería injusto para nuestra población”.

Pese a que ayer el gobernador hizo un llamado a partidos políticos y sus eventuales candidatos y candidatas a evitar la llamada guerra sucia durante el proceso electoral que inicia, anticipó golpeteo en su contra por parte de integrantes del partido afín al presidente López Obrador.

“Sé que el golpeteo político, la difamación y la descalificación se harán presente en los próximos meses. Las desmedidas solicitudes anónimas en el sistema nacional de transparencia me lo dicen todo, pero no hay nada qué ocultar, soy y seré uno de los mandatarios más transparentes en la historia de Zacatecas. En el furor de las campañas intentarán manchar y detener la marcha de nuestro estado, y confío en el discernimiento de los ciudadanos para ignorar las voces que sólo apuestan por dividir”, soltó.

El gobernador, quien a partir de hoy inicia su último año de mandato, hizo un llamado a los senadores, senadoras, diputados y diputadas federales de la entidad, en su mayoría afiliados a Morena, para que se unifiquen con la administración estatal a fin de atraer recursos en beneficio de la población golpeada por la pandemia, la crisis económica, la inseguridad y el desempleo.

“¡Hagan algo por Zacatecas!”, clamó.

El mandatario estatal hizo un reconocimiento especial a los médicos, enfermeras y personal de salud que desde hace 175 días han atendido a 5 mil 890 personas que han enfermado de covid-19, y honró con un minuto de silencio la memoria de los 622 fallecidos.

Señaló que prácticamente sin recursos extraordinarios de la federación, Zacatecas ha hecho frente a la pandemia para asegurar atención médica y pruebas PCR a quien lo necesita, así como apoyos económicos a las familias más vulnerables ante esta crisis de salud nacional y mundial.

“Todos esperamos con ansia una vacuna contra el covid-19”, recalcó, y refirió que de los 21 mil empleos que se generaron en los últimos cuatro años, la pandemia provocó que se perdieran 6 mil 900.

Tello Cristerna señaló que su gobierno ha sido austero, no ha contratado deuda pública y, a pesar de las carencias económicas agudizadas por la pandemia, en cuatro años realizó mil 400 obras públicas con un monto de mil 569 millones de pesos.

“Seguiré tocando las puertas del gobierno federal por Zacatecas y atraer inversiones”.

Además, confió en que pronto se tengan los recursos de los impuestos de remediación ambiental aplicados a las empresas mineras, y destacó que tras más de un año de negociaciones pudo solucionarse el conflicto entre la minera Peñasquito-Gold Corp que opera en Mazapil y los ejidatarios de Cedros y otras comunidades, con la intermediación del gobierno federal.

… Las cifras

De acuerdo con Tello, se han invertido 900 millones de pesos en el fortalecimiento del campo zacatecano y sus municipios, para la construcción de presas y bordos de abrevadero.

También se invirtieron 230 millones de pesos en construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de escuelas, así como 142.3 millones para concluir la construcción del Hospital de la Mujer en Fresnillo, y se entregaron apoyos sociales por 378 millones de pesos para atender la contingencia por covid-19 en los 58 municipios.

Con el Programa 2×1 Trabajando Unidos con los Migrantes, se realizaron 111 obras con 83 millones de pesos de inversión, finalizó.