La ONU pide a ministros de finanzas apoyo para salir del caos provocado por el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ministerios de economía de todo el mundo tienen el deber de ayudar a los países a salir del caos social y económico provocado por la pandemia de covid-19, afirmó la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed.

Durante la reunión virtual que sostuvieron los líderes de economía y finanzas de los 193 Estados miembros de la ONU para buscar salidas a la crisis causada por covid-19, Mohammed señaló que, aunque la crisis ha afectado a todos, las consecuencias serán peores para las personas más vulnerables del mundo.

La representante de la ONU detalló que entre 70 y 100 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza extrema y 265 millones más podrían enfrentar una grave escasez de alimentos a fines de este año a causa de la pandemia.

Asimismo, Mohammed recalcó que de acuerdo con las estimaciones 400 millones de puestos de trabajo se han perdido, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, mientras que alrededor de mil 600 millones de estudiantes están fuera de la escuela y es posible que nunca regresen.

Por su parte, la ministra de Finanzas de Cánada, Chrystia Freeland, resaltó que “esta crisis ha golpeado especialmente a las mujeres y los jóvenes y nuestra respuesta debe tener eso en cuenta”, durante la reunión Financiamiento para el Desarrollo en la Era de Covid-19 y Más Allá que se llevó a cabo en el mes de mayo.

La ONU explicó que el evento fue una iniciativa del Secretario General de la ONU y los Primeros Ministros de Jamaica y Canadá para presentar “un menú único y ambicioso de opciones políticas” para abordar la recuperación a corto plazo, así como movilizar los recursos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y crear un sistema financiero mundial resiliente a largo plazo.

Luego de la reunión, los ministros formaron seis grupos de discusión para abordar temas críticos para la recuperación económica con el imperativo de reconstruir mejor durante los últimos tres meses, por lo que los debates que se realizaron en la reunión de hoy buscan perfeccionar aún más las opciones de política que se presentarán en una reunión de alto nivel de la ONU el 29 de septiembre en el marco de la Asamblea General.

“Con las medidas de confinamiento que continúan en algunos países, las fronteras cerradas, la deuda disparada y los recursos fiscales cayendo, la pandemia nos está empujando hacia la peor recesión en décadas, posiblemente incluso una depresión, con terribles consecuencias para los más vulnerables”, añadió Mohammed.

Mientras que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) comentó que, aunque a algunas economías avanzadas les está yendo un poco mejor en este momento debido a la fuerte respuesta política de sus autoridades financieras y los bancos centrales, la mayoría de los mercados emergentes todavía están en problemas, así como aquellos que dependen de los ingresos del turismo o tienen altos niveles de deuda.

“Necesitamos reconocer que esta crisis nos dice que tenemos que construir resiliencia para el futuro invirtiendo en educación y capacidad digital en todas partes, en el capital humano, los sistemas de salud, los sistemas de protección social en los países, asegurándonos de que las otras crisis frente a nosotros, como la crisis climática, se estén teniendo en cuenta”, afirmó Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional.

Finance Minister's Mtg @UN: @KGeorgieva @IMFNews—In this crisis, we have seen that the same way the virus hits people with pre-existing conditions the hardest, countries with weak fundamentals suffer more. pic.twitter.com/BVxcVJFlqU

— Amina J Mohammed (@AminaJMohammed) September 8, 2020