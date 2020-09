“Cálculo político”, la salida de gobernadores de la Conago: Barbosa

PUEBLA, Pue., (apro).- La salida de 10 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es un hecho de cálculo político para construir un escenario de competencia rumbo a las elecciones de 2024, opinó el Gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“Los gobernadores panistas, de este bloque de 10 que salen de la Conago, tienen la ruta que querer construir rumbo a 2024 un escenario de competencia electoral, y necesitan controvertir con el gobierno federal actual y lo hacen, y se salen de la Conago, una organización de gobernadores de la que ellos fueron beneficiarios en el peñismo”, sostuvo el mandatario.

En su habitual videoconferencia de prensa, Barbosa dijo que uno de los gobernadores que se salieron, sin mencionarlo por su nombre, tiene aspiraciones presidenciales y busca crear un escenario de “atracción”.

“Lo que estamos viendo es un hecho de cálculo político, donde se está estableciendo una ruta de controversia rumbo al 2024”, insistió.

El mandatario poblano consideró que la salida de los autodenominados “federalistas” puede ser la oportunidad para establecer reglas claras entre la federación y la Conago.

“Yo soy de los que he sostenido que la Conago tiene que tener reglas claras, de cómo debe funcionar. Ésta es una buena oportunidad para que los gobernadores integrantes de la Conago le demos reglas claras a esa organización y la hagamos funcionar como lo que tiene que ser: una reunión permanente de gobernadores para establecer mejores reglas de convivencia y negociación con la federación”, dijo.

En ese sentido opinó que la Conago debe mantenerse y tener reglas claras, por lo que afirmó que empezará a preparar su propuesta para transformarla.

Barbosa dijo que los 10 gobernadores que salieron ya venían desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y que, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han encontrado un escenario “nada cómodo para ellos”, pues hay un trato más igualitario.

“La Conago era un lugar que les permitía a todos los gobernadores, entre ellos a estos 10 respetables gobernadores, negociar con la federación, no para todos, sino de manera bilateral para sus gobiernos y eso es perfectamente legítimo”, mencionó.

“Así que no se nos diga que es porque esto ya no tiene razón de ser”, agregó, “no siempre ha estado así, sólo que en este gobierno el trato igualitario y parejo no el acomoda a muchos, había mucha comodidad en la época del peñismo, donde se podía negociar para unos de manera más favorable que para otros”.