Un “exceso” del INE, restricciones para difundir el segundo informe: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un “exceso” del Instituto Nacional Electoral (INE) la resolución de limitar la transmisión de spots sobre su segundo informe de gobierno –el jueves 17– en medios masivos de comunicación, presuntamente por tratarse de propaganda gubernamental en el contexto de las elecciones en Hidalgo y Coahuila, a realizarse el próximo 18 de octubre.

En videoconferencia, reconoció que de acuerdo con las leyes electorales y la Constitución Política de México no puede haber propaganda de informes de gobierno donde habrá elecciones. No obstante, recordó que la Carta Magna nacional y la Constitución de la Ciudad de México obligan a los gobernantes a informar a la población sobre sus actividades.

“Lo que me parece un exceso es que prohíban la difusión del informe en los medios de comunicación masiva, cuando hay posibilidad de los propios medios de bloquear sus señales en Coahuila e Hidalgo. Más bien creo que la orientación debería de ser que no se pase en caso de televisiones nacionales en Coahuila e Hidalgo, pero garantizar, en particular en este caso, que la población de la Ciudad de México esté informada de los avances que hemos hecho del programa de gobierno”, dijo.

Sheinbaum Pardo detalló que su administración “ya está hablando” con el INE y las propias televisoras, “porque no sólo es el caso de la Ciudad de México, hay muchos otros estados de la República que tienen sus informes en septiembre y que no tienen elecciones en sus estados, y me parece que es importante, y además constitucional, el derecho de los gobernados justamente de recibir información cuando se dé el informe de gobierno”.

La mandataria local consideró que la resolución del INE enviada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) representa una limitación para difundir su segundo informe de gobierno. Y añadió: “Lo estamos hablando con el INE porque probablemente ahí, a lo mejor, hay alguna, no sé, omisión que no haya tomado en cuenta”.

La resolución del INE

Miguel Orozco Gómez, representante legal de CIRT, preguntó ayer al INE si es posible difundir el informe de gobierno de Sheinbaum, así como los mensajes, para darlos a conocer siete días antes y cinco días después de que lo presente en distintos canales de radio y televisión.

Patricio Ballados Villagómez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, le envió el oficio INE/DEPPP/DE/DATE/7030/2020 –del que Apro tiene copia–, donde respondió que “no es posible difundir el contenido del informe de labores” de Sheinbaum en las emisoras mencionadas, pues la CIRT tiene la obligación de suspender propaganda gubernamental por cubrir territorio con población en Hidalgo. “Esto debido a que los días de difusión de dichos contenidos se encuentran comprendidos en la etapa de campaña de Hidalgo”.

En el oficio recordó que el INE definió que el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador –realizado el 1 de septiembre– no se transmitiera en las emisoras domiciliadas en Hidalgo y Coahuila, así como en otras entidades obligadas a suspender propaganda gubernamental.

Sobre la salida de 10 gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no hay ningún riesgo” de división en el país. Y dijo que la decisión de esos mandatarios es con fines electorales.

“Ningún riesgo, no hay división. Yo creo que ellos están jugando frente a la elección de 2021”.

–¿Es meramente electoral, entonces, sus posiciones?

–No tendría por qué haber alguna otra razón.

En días pasados, ante el amago de los gobernadores de dejar el organismo, la morenista manifestó que “estaban en su derecho” de hacerlo, ya que la Conago no es un ente creado constitucionalmente.