Trump se justifica por minimizar la magnitud de la pandemia: “no quería crear pánico”

WASHINGTON (apro).- “No quería crear pánico”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al justificar su decisión de minimizar la magnitud de la pandemia de covid-19, como lo reveló al periodista Bob Woodward para su libro titulado “Rabia”.

“Fue para reducir el pánico; el hecho es que soy un porrista para este país, amo a nuestro país y no quiero a la gente espantada, no quiero crear pánico”, declaró en la Casa Blanca, al ser interrogado por los reporteros sobre el contenido del libro de Woodward.

El diario The Washington Post, donde el autor de “Rabia” fue reportero y editor en jefe, dio a conocer fragmentos de las conversaciones entre Woodward y el presidente de Estados Unidos, a principios de año, cuando el covid-19 comenzaba a expandirse con mucha rapidez.

De acuerdo con los fragmentos del libro, que saldrá a la venta el próximo martes 15, Trump fue notificado sobre la magnitud de la mortandad y peligrosidad sanitaria del coronavirus, el 28 de enero de este año, al recibir un informe sobre seguridad nacional.

El 7 de febrero el ocupante de la Casa Blanca llamó por teléfono a Woodward y le dijo que lo de la pandemia “es una situación muy complicada, una muy delicada, y también más mortal que incluso la influenza, es una cosa letal”, declaración cuya grabación difundió The Washington Post.

La admisión del peligro para la salud de los estadunidenses volvió a ser ratificar por Trump en otra conversación telefónica con Woodward, el 9 de marzo, en la que aceptó: “siempre quise minimizarla… para ser honesto contigo, siempre quise restarle importancia”.

Con un tono sombrío y de preocupación, el mandatario estadunidense manifestó que lo revelado a Woodward respondió a que como presidente debía mostrar fortaleza.

“No queríamos expandir el pánico, dar de brincos y gritar que teníamos un problema, un problema tremendo que espantaría a todos, e inmediatamente comenzamos a comprar mascarillas, equipo de protección y todo lo demás”, apuntó.

Tras conocerse parte de lo que revelará la nueva obra de Woodward, la campaña de Joe Biden, candidato presidencial demócrata, lanzó la pregunta a la ciudadanía sobre cuántas vidas se hubieran podido salvar si el presidente no hubiese minimizado la magnitud de la pandemia.

La campaña de Biden y de Kamala Harris, aspirante a la vicepresidencia, difundió un video –fechado el 28 de febrero, en Carolina del Sur– en el que Trump, a 11 días de haberle dicho a Woodward que la pandemia era muy letal, admitió que todo era un invento.

A los cuestionamientos de la prensa sobre sus conversaciones con el legendario periodista del Washington Post, el presidente simplemente dijo que fue muy abierto y que como jefe del poder ejecutivo no puede demostrar pánico ante una crisis.

“Si no hubiera hecho lo que hice tendríamos millones más de casos”, destacó, al aludir que tras ser informado del brote de coronavirus en China cerró las fronteras de su país al ingreso de personas procedentes del coloso asiático.

“Le cerré las fronteras a China, si no hubiésemos tenido cientos de miles de muertos más… los demócratas que criticaron esa decisión… si no hubiera cerrado la frontera estaríamos hablando de millones, no de los números que tenemos ahora”, insistió Trump.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins sobre el covid-19 en Estados Unidos, en estos momentos se contabilizan 6 millones 334 mil 158 personas infectadas y 189 mil 972 defunciones.