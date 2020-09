Calderón “tergiversa” información sobre las razones para negarle el registro a su partido: Murayama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), acusó a Felipe Calderón de “tergiversar” y “falsear” información sobre las razones para negarle el registro de su partido político, y le recordó que su organización fue multada con 2.7 millones de pesos por financiamiento irregular.

“El INE sí multó a la organización el 21 de agosto por recabar dinero sin identificar del todo al aportante”, respondió Murayama en un nuevo intercambio en Twitter con Calderón, quien afirma que el organismo electoral nunca le dijo que estaban prohibidas las aportaciones con la aplicación Clip.

“Le mando el acuerdo que usted dice que no existió y que su organización impugnó. De nuevo falsea. Si usted así debate, yo no. Punto final”.

Antes de desistir del debate con Calderón, Murayama reiteró que el expresidente “tergiversa” información, luego de que éste negó que México Libre haya sido avisado de que estaban prohibidas las aportaciones de simpatizantes a través de la aplicación Clip, el principal argumento del exfuncionario para atacar la decisión del INE de no darle el registro como partido.

“Murayama dice que desde 2019 el INE acordó que CLIP no era válido. ¿dónde está ese acuerdo? Al contrario, todavía el 16 junio 20, (el) INE lo seguía validando, y lo que pedía eran más datos de la cuenta del aportante, con quien podían verificar el donativo o con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, escribió Calderón.

Esta fue la respuesta de Murayama: “Señor expresidente, no me tergiverse. Dije que desde agosto de 2019 se detectó que clip no permitía identificar al donante y se les dijo. Y el 21 de agosto de 2020 el INE acordó multarlos por ello (INE/CG196/2020). Tan lo sabe que impugnaron. Luego se negó el registro”.

Atacó Calderón: “Sr, no lo ‘tergiverso’. Ha insistido que se nos dijo que CLIP no era válido. Tweet 5/09: “Desde la revisión de agosto de 2019 el @INEMexico advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones por ‘clip’. 6/09: ‘jamás se aceptaron como válidas las transferencias por clip’.”

Y añadió: “Ahora bien, su tweet de hoy clarifica y es de enorme avance en el proceso. Ahora coincidimos todos en que el INE nunca acordó, ni menos nos dijo, que las aportaciones a través de CLIP no eran válidas. Eso estoy seguro que el Tribunal lo tomará en cuenta”.

A este último mensaje se refirió Murayama para poner fin al debate, porque Calderón “de nuevo falsea” sus argumentos:

“El INE sí multó a la organización el 21 de agosto por recabar dinero sin identificar del todo al aportante. Le mando el acuerdo que usted dice que no existió y que su organización impugnó. De nuevo falsea. Si usted así debate, yo no. Punto final”.

Calderón siguió, ya solo en Twitter: “No le reclamo pretender ser un ‘árbitro estricto’ como usted dice. Al contrario. Lo celebro. Pero un árbitro justo lo que hace es aplicar AL PIE DE LA LETRA (sic) el reglamento, no cambiarlo a su gusto e inventar reglas de última hora sin tener facultades”.

Agregó: “Es como si después de haber metido México Libre un gol al ángulo, llega el árbitro y dice que en su opinión la portería es demasiado grande, que debería medir un metro menos de cada lado, y de acuerdo con SUS nuevas reglas no es gol porque el balón pasó fuera de la nueva portería”.