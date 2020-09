Diputados panistas Xavier Azuara, Michel González y Luis Mendoza dan positivo a covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) dieron positivo a la prueba de covid-19; dos de ellos son integrantes de la recién electa Mesa Directiva de San Lázaro: Xavier Azuara Zúñiga, vicepresidente, y Michel González Márquez, secretaria.

También resultó contagiado el legislador Luis Mendoza Acevedo.

Los tres dieron cuenta de su estado de salud vía las redes sociales.

Al iniciar la sesión de este miércoles, la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, comunicó a los legisladores que ante los casos positivos que se han suscitado en los últimos días, se solicitó una desinfección completa de la tribuna, incluidos los micrófonos.

Vía Twitter, Azuara Zúñiga informó que dio positivo a la prueba de covid-19 y que ya se encuentra en confinamiento, pero seguiría trabajando en sus responsabilidades.

Por su lado, González Márquez publicó en su página de Facebook que le acababan de informar que dio positivo en el examen, y pidió a las personas que estuvieron en contacto con ella estos días que tomen sus precauciones.

“Les comento también que afortunadamente no tengo síntomas y que acataría los protocolos de confinamiento que se requieren”, apuntó.

En su espacio de Twitter, Mendoza Acevedo detalló que también dio positivo, que ha tenido síntomas leves y que, de acuerdo con el protocolo y las recomendaciones de los médicos, se encuentra en aislamiento absoluto de todas sus actividades habituales.

Estimados amigas y amigos, les quiero comunicar por este medio que derivado de las pruebas de rutina a las que me he estado sometiendo he dado positivo al examen de COVID-19.

— Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) September 9, 2020