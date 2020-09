 “Hablando de fórmulas mágicas”: López-Gatell ironiza sobre propuesta de exsecretarios de Salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo no conocer el documento presentado por exsecretarios de Salud que urgieron a cambiar la estrategia del gobierno contra el covid-19, pero consideró que si ellos tienen una fórmula para detener la pandemia en siete u ocho semanas, ésta debería ser compartida con el mundo.

El funcionario aludió a la conferencia virtual de los exsecretarios Guillermo Soberón Acevedo, Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan López y José Narro, difundida en la página de Facebook Pensando en México –a la que vinculó con el partido Movimiento Ciudadano– y que destaca su presentación como un plan nacional de ocho semanas para atajar la epidemia en México.

“No conozco el documento. Estaré muy atento. Una fórmula para detener la pandemia en seis u ocho semanas sería de gran valor, yo creo que esto podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo. En el mundo entero la pandemia sigue activa. Lo estamos viendo ahora en Europa Occidental, los países que iniciaron con la epidemia de manera más temprana tienen ahora rebrotes en proporciones semejantes al inicio de la epidemia”, comentó en la conferencia de prensa vespertina.

Dijo que le llamó la atención el tiempo de seis a ocho semanas establecido por este grupo de exsecretarios porque coincide con la temporalidad de las trayectorias de las curvas epidémicas de la pandemia, los cuales se cumplen a cabalidad, si y sólo si, los elementos de comportamiento social que determinan la transmisión del virus.

“Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones apuntan a seis u ocho semanas… no sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo, no les reclamamos, por supuesto, no haberlo presentado antes, pero a lo mejor, si hay una fórmula tan innovadora, pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, cuando empezó la epidemia, pero no es reclamo”, afirmó López-Gatell.

Asimismo, consideró la posibilidad de que esta fórmula esté relacionada con la atención en hospitales, lo cual no lo supo de cierto, pero sí aprovechó para enviar un saludo a José Narro, quien fue secretario de Salud en el sexenio pasado y que, en cuanto a nosocomios, dijo, “él sabe de esto”.

También llamó la atención que la presentación de este documento la auspició el partido Movimiento Ciudadano, pues esta su dirección en el domicilio de identidad del mismo y en la convocatoria participaron senadores y militantes de este instituto político, por lo cual no sabe si tiene relación con algún tema de esa naturaleza o tienen alguna vinculación política con MC, pero “en ese sentido se les agradece”, indicó y les mandó un saludo.

Posteriormente, al destacar la gestión del expresidente de la Conago, el gobernador potosino Juan Manuel Carreras, López-Gatell insistó en la complejidad de conciliar el manejo de la pandemia con las necesidades económicas, y refrendó que no hay una fórmula única.

En ese contexto, volvió a referirse al documento de los extitulares de Salud.

“Bueno, ahora hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen. La verdad es que me causa una enorme… saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en seis semanas se logra eliminar la epidemia quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado.

“Lo vamos a leer hoy mismo en la noche, espero que no sea muy extenso, si no, bueno, lo tendremos que leer en varios días o poner un equipo a leerlo.

“Pero me da mucha curiosidad una fórmula que en seis a ocho semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero. Asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud.

“Le vamos a pedir también al canciller Marcelo Ebrard que nos ayude a difundirlo entre el Servicio Exterior Mexicano para que todos los países se beneficien de esto”, concluyó López-Gatell en ese tema.

Mutaciones

En cuanto a la letalidad de la mutación de las cepas del virus SARS-CoV2 que llegó a México, aunado a la próxima temporada de influenza, el funcionario elaboró una explicación técnica para rechazar que se vuelvan más mortales ni más virales.

“La enorme mayoría de las mutaciones que ocurren de manera espontáneas, este acto de ‘error’ en la multiplicación del material genético, en este caso de los virus, la gran mayoría son inertes, son neutras, se llama en la virología. ¿Esto qué quiere decir? Que ni aportan ventajas adaptativas a los virus que lo hagan más transmisibles, que lo hagan más virulento ni le restan que lo hagan menos agresivo, menos contagioso. La probabilidad de que cualquiera de esto suceda es relativamente baja”, apuntó López-Gatell.

En ese sentido, comentó sobre la improbabilidad, para el caso del covid-19, que en el curso de una pandemia aparezca otra cepa sustancialmente diferente que tenga ventajas adaptativas como para volverla más agresiva que las existentes.

Al respecto, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que desde que se identificó el primer virus en México se fue secuenciando y hasta el momento tienen 63 genomas completos de la cepa del virus para poner a disposición de todo el grupo científico internacional lo que está circulando en el país respecto a la pandemia y conocer cómo se está desarrollando en el resto del mundo, para poder hacer comparaciones científicas.

“Hasta el momento, al menos de estos 63 genomas que se han, de manera completa, secuenciado, no se ha encontrado, al menos para el territorio mexicano, todavía una relación, por lo menos directa o por lo menos apreciable con los casos más graves, casos críticos o que algunos de éstos linajes estén relacionados con mayor letalidad o gravedad. No hay una relación como tal”, explicó.