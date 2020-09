Me quieren culpar por negativa de registro a México Libre: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que le atribuyan la decisión del Instituto nacional Electoral (INE) de negarle el registro a México Libre.

“Ahora que no le dieron el partido a Felipe Calderón, al partido que el promueve y su esposa es la dirigente, de inmediato a culparme. No soy igual a ellos, no somos iguales, yo he procurado hacer mi vida púbica congruente. Detesto a los políticos hipócritas, bueno no… no me gustan”.

Además, el mandatario reiteró esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, que la elección de la mesa directiva en la Cámara de Diputados fue conforme a lo previsto por el reglamento. Admitió que había la posibilidad de que sus aliados cambiaran la correlación de fuerzas en el Congreso y lograran retener el liderazgo, pero insistió, tenía que ser muy cuidadoso de que no le atribuyeran “tirar línea”, como en el pasado.

Hizo una acotación a propósito de quienes se disgustan por decir “conservadores”:

“Por cierto, ya no quieren que diga conservadores, voy a ver que término, qué concepto uso ahora, no les gusta mafia del poder, está muy fuerte oligarquía, es fuerte decir derecha y además ni se entiende… desde el punto de vista conceptual lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo: quieren mantener status quo, conservar privilegios… tampoco quieren en el INE”.

El comentario sirvió para referirse a la eliminación de su spot donde cita al Papa Francisco, considerando que se tiene que hablar de los pensadores, luchadores sociales de México y el mundo.

“Y parece que eso también no les gusta “.

Finamente, precisó:

“Vamos a ser respetuosos de la legalidad y vamos a defender nuestros derechos a manifestarnos”.