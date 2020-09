Argentina que gritó “sos una india” ofrece disculpa; la agresión “fue producto de la ira”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La pareja que protagonizó el incidente conocido en redes sociales como #LadyArgentina ofreció una disculpa pública seis días después de que su protesta por la poda del árbol en la Alcaldía Cuauhtémoc terminara en el insulto “sos una india”, proferido contra una vecina y denunciado en redes sociales por el Consejo Vecinal de la colonia Hipódromo.

En una carta en la que firman como Julieta y Alejandro, fechada el 10 de septiembre y dirigida a la comunidad mexicana y a los medios de información, ambos decidieron hacer pública su postura ante el hecho de que su vecina los estuviera filmando. La mujer aclaró además que sólo ella es argentina, mientras que su pareja es mexicano.

“Primero que nada, quiero pedir una sincera disculpa por llamar a la señora de la forma en que la llamé y a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mi comentario. La expresión que utilicé fue producto de la ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona y no refleja en lo absoluto el sentir que tengo por los mexicanos, su cultura, su país, ni por nadie en absoluto.

“Mi pareja y yo salimos a ver la poda que se estaba realizando en la calle y cuando vimos que estaban por cortar una enorme rama, le pregunté a las personas: ¿Por qué cortar esa rama? Hay vida, hay nidos, pichones. ¿Por qué hacerlo? Una vecina, trabajadora del Consejo Vecinal, a quien no quiero mencionar por respeto, se acercó rápidamente sin conversar o dialogar y comenzó a filmarme directamente con su celular”, se justificó.

Fue entonces que, dijo, trató de hablar con ella, pero no le respondía, sólo la filmaba. “Ella no dialogaba, no me respondía, sólo me filmaba. Sentí enojo ante el sentimiento de invasión, provocación e impotencia y la insulté sin pensar, ya que no tenía a una persona frente a mí, sino un celular filmándome”, se quejó.

“Considero que no fue la mejor forma de defender mi postura a la forma de realizar la poda de árboles. Éste es un tema que hemos tenido en desacuerdo en anteriores ocasiones con la misma vecina y quisiera mencionar que estamos conscientes de que las podas se deben llevar a cabo por diversas causas sobre todo teniendo en cuenta la seguridad vecinal”, añadió.

Ante esta situación, dijo, “mi pareja, que no es argentino sino mexicano, sintió una falta de respeto y quiso que dejara de grabar con el celular con el movimiento de la mano, pero en ningún momento la golpeó a ella. La intención fue hacia el celular para que no filmara”.

Después señaló que se retiró del lugar y ella siguió filmándola. Cuando regresó, dijo que le propuso dialogar, pero ella tomó nuevamente el celular y empezó a filmarla otra vez.

“Nosotros no filmamos lo que sucedió, sólo existe la versión de esta persona. Un amigo que estaba con ella nos dijo que nos fuéramos a nuestro país, pero yo pienso que, no se trata de qué país eres para defender la vida de los que no tienen voz. Creo que esta situación se ha descontextualizado”, apuntó.

Se defendió señalando que a manera personal cree que México es uno de los países más hermosos que ha conocido y que ha tenido la fortuna establecer estrechos vínculos de amistad con personas muy valiosas.

“Aunque hayan salido esas palabras de mi boca, jamás fue mi intención comportarme de manera discriminante y racista, sino que fue una agresión producto de un profundo enojo no pensado, mi intención de herirla fue a raíz de no poder dialogar con ella y la impotencia de lo que sucedía en ese momento.

“Hay expresiones que se dicen entre seres humanos a modo de insulto, que no deberían decirse, ni existir y en mi caso sin sentirlo, reaccioné a un hecho y cometí ese error. Agradezco a las personas que nos han apoyado, que nos conocen y que saben que lo que se ve, no refleja nuestras intenciones de luchar por salvar aunque sea la rama de un árbol, ni de nuestra forma de pensar con respecto a México ni a los mexicanos a quienes he apreciado siempre”, concluyó.

El 8 de septiembre se difundió el video en el que los integrantes de una pareja, ahora se sabe que él es mexicano y ella argentina, insultaron y agredieron físicamente a una mujer que estaba grabando la poda de un árbol, acto hecho por personal de la Alcaldía Cuauhtémoc y de Protección Civil, como medida de precaución para evitar desgajes, por lo que Rafael Guarneros Saldaña, coordinador del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes Colonia Hipódromo, difundió un pronunciamiento donde condena la discriminación y la violencia e informa cómo sucedieron los hechos.

Conducta reprobable que esperamos se erradique de nuestra colonia. pic.twitter.com/FtlmE2Oe3J — Residentes Hipódromo (@ARHipodromo) September 8, 2020

Según el pronunciamiento de tres fojas, difundido el 8 de septiembre, en la cuenta de Twitter @ARHipodromo, la historia data del último día de julio cuando un enorme árbol cayó sobre dos automóviles en la calle Sultepec, uno pertenecía a una vecina que acababa de regresar a su domicilio y otro a un vecino que escuchó tronar al tronco y vio por su ventana cómo este caía sobre su coche. Llegó personal de protección civil y los bomberos. “Por suerte, no hubo lesionados ni pérdidas humanas”.

Debido a las dimensiones de otros árboles situados en calles de esa colonia, solicitaron una valoración a la Alcaldía Cuauhtémoc y que realizaran la poda lateral de un árbol inclinado hacia el arroyo vehicular para quitarle peso y evitar un desgaje futuro, además de que con la poda se mejoraría la iluminación de esa calle que ha sido de las más afectadas por los desvalijadores de autos, aclaró.

“El día que se tenía programada la realización de la poda, una pareja de adultos jóvenes (hombre y mujer), con insultos hacia el personal de la Alcaldía y hacia los vecinos que se encontraban en el lugar, impidieron la realización de la poda. Por lo que se volvió a solicitar mediante un nuevo trámite hacia la Alcaldía a través de la plataforma SUAC (Sistema Único de Atención Ciudadana)”.

Por eso, el 4 de septiembre, personal de Protección Civil y Servicios Urbanos de la Alcaldía se presentaron, de nueva cuenta, para realizar la poda solicitada, como medida preventiva, para evitar otro accidente como el del 31 de julio.

“Nuevamente esta pareja de adultos jóvenes (el hombre y la mujer argentina) salió de su departamento para tratar de impedir la poda, insultando a los vecinos con expresiones racistas, en especial contra una de nuestras vecinas que se encontraba grabando la poda y que al recibir los insultos también los grabó con la finalidad de presentar una denuncia ante el Juez Cívico por injurias y obstrucción del servicio público. Sin embargo, mientras la mujer grababa a la vecina, el hombre alcanzó a golpear a esta para tirarle el celular”, narró.

Por eso, en su pronunciamiento, encuadró el talante del hombre como una actitud de violencia de género, pues, afirmó: “contra las agresiones de un hombre hacia la mujer, debe haber tolerancia cero; siempre debemos tomar partido, no ser indiferentes, ya que el silencio y voltear la mirada hacia otro lado estimula a los responsables a continuar las agresiones contra los más vulnerables”, expresó.