Mentira, que ya no haya impedimentos contra termoeléctrica en Morelos: opositores

CUERNAVACA, Mor. (apro). – Samantha César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, afirmó que la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que ya no hay impedimento legal alguno para echar a andar la termoeléctrica de Huexca “es una mentira” y representa “la crónica de una represión anunciada”.

Ante ello, todos los pueblos de oriente de Morelos y sus pares de Puebla y Tlaxcala afectados por el gasoducto, la termoeléctrica de ciclo combinado y el acueducto trunco en Ayala se declararon en alerta roja.

El anuncio presidencial implica la conclusión del acueducto que llevaría agua de la Planta de Tratamiento de Cuautla a la termoeléctrica. La obra no ha sido terminada porque desde el 28 de agosto de 2016 campesinos instalaron un campamento para impedir que se conecten los tubos que sacarían el agua.

Ese líquido, actualmente, engrosa a partir de la comunidad de Apatlaco, el caudal del Río Cuautla, del que dependen unas 6 mil familias para sus siembras, cuyos productos agrícolas no son sólo para el autoconsumo, sino para la venta.

Por eso, la declaración de López Obrador de esta mañana “nos parece muy peligrosa, pues representa la crónica de una represión anunciada”, sostuvo Samantha César, una de las compañeras de Samir Flores, de los principales opositores a la termoeléctrica y el gasoducto, quien fuera asesinado en febrero de 2019, cuya investigación no ha arrojado ningún resultado.

“Nos preocupa mucho el campamento de Apatlaco”, dijo en entrevista telefónica.

“Es preocupante porque, además, los procesos legales no se han concluido y entonces (echar a andar la termoeléctrica) implicaría una violación a la ley. Eso implica no tomar en cuenta los procesos legales” de los cuales siguen vigentes el de Ayala y otros, como en Amilcingo.

Advirtió que existe una suspensión de 260 kilómetros del gasoducto otorgada por un juez, debido a que no se realizó la consulta de las comunidades indígenas como debió realizarse.

“En realidad, nos parece, que esto es un anuncio de que vendrá una represión contra el campamento de Ayala (Apatlaco)”, sostuvo.

Dijo que hay una contracción en el discurso, porque aludió a lo dicho por López Obrador, de que se respetará “lo social y lo ecológico y es mentira, porque no se establece diálogo directo con las comunidades afectadas, sino simplemente con ciertas cúpulas, pero no con los campesinos afectados, no con los ejidos, ni con los pueblos afectados en todo el trayecto del programa”.

Señaló que es un nuevo embate contra los pueblos nahuas de la zona que ha resistido frente a los megaproyectos que se diseñaron en tiempos del gobierno panista de Felipe Calderón, se implementaron en el de Enrique Peña Nieto y ahora, se refrendan con Andrés Manuel López Obrador.

“Sigue en la mentira, porque sigue diciendo que la energía eléctrica será para las casas de Morelos, cuando sabemos perfectamente que esta energía es para que sea utilizada para todas las industrias que vendrán después, todos los parques industriales que se instalarán en la zona oriente de Morelos y la zona poniente de Puebla”, advirtió.

Por lo pronto, las comunidades llamaron a asambleas para determinar cómo se enfrentará la “amenaza” que se anunció esta mañana.

El campamento de Apatlaco fue reforzado con la presencia de ejidatarios de los municipios de Ayala, Cuautla, Tlaquiltenango, Tlaltizapan, Tepalcingo, así como integrantes del Frente y de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.