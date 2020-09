Violencia política de género también puede ser contra los hombres: Barbosa

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que la violencia política de género no sólo es contra mujeres, porque también aplica contra los hombres.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario poblano abordó el tema, tanto por la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), esta mañana, por parte de un grupo de feministas, como por una denuncia que interpuso una exfuncionaria en contra de la alcaldesa Claudia Rivera, por violencia política de género.

La regulación en el tema de violencia política de género es muy estricta y hay que observarla con “amplitud y visión”, subrayó.

Y agregó: “También incluye a los hombres, ¿eh? El hombre también puede ser objeto de violencia política de género y que se investigue cada caso. Una vez que una ley es aplicable hay que aplicarla de manera literal”.

El mandatario estatal recordó que él mismo ha sido acusado de violencia política de género, pero aseguró que hasta ahora no se han encontrado “fundadas las causas”.

En ese sentido, manifestó que él cree que el concepto de “violencia política de género” apenas se va a desarrollar y se tienen que hacer precisiones sobre quiénes la cometen.

“Luego se cree en el esquema de que la violencia sólo la ejercen los hombres sobre las mujeres, no, pues en este concepto tan amplio es de género, no del género femenino, que puede ser de cualquiera de los géneros existentes”, recalcó.

Un servidor público –indicó– no se debe sentir agredido por señalamientos de ese tipo, sólo usar los recursos y procedimientos que la ley prevé para su defensa. “De lo contrario estaríamos usando los procedimientos de la ley para linchamientos públicos”.

En clara alusión a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, quien presentó una denuncia política de género en su contra, y ahora ella fue demandada por una exfuncionaria municipal por las mismas causas, el gobernador pidió que cada caso se investigue. Y entre risas expresó: “el problema luego es que quien las hace, no las aguanta”.

Protestas insultantes

Sobre las protestas realizadas por las feministas, quienes hicieron pintas contra su gobierno en la fachada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Barbosa sostuvo que es parte de la libre expresión, pero también dijo que son “insultantes y fuera de la ley”.

Precisó: “respetamos la libre expresión, aunque sean expresiones insultantes y fuera de la ley”.

Finalizó: “¿Qué podemos decir si un grupo de manifestantes feministas llegan, ofenden, insultan y pintarrajean un lugar, insultando? Qué, ¿voy a quejarme de eso? No, pues no me quejo, hay que aguantar varita”.