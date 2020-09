Auto-concierto de Railrod en la Arena CDMX

CUIDAD DE MÉXICO (apro).- La banda de hard rock Railrod tendrá presentación especial este viernes 11 en el escenario al aire libre de la Arena Ciudad de México, logrando con ello el primer auto-concierto rockero en la capital del país.

Óscar “The Os” Estrada, líder y fundador del proyecto, comenta en entrevista para Apro que su acto en el coloso de Azcapotzalco será una experiencia motivadora para él, después de haber sido abridor de los auto-conciertos de El Tri y de la banda Moderatto, el pasado agosto, en el Foro Pegaso de Toluca, estado de México.

“Me encuentro con esta gran hazaña, sabiéndome con la responsabilidad de ofrecer el primer auto-concierto rockero en la Ciudad de México; sé que tengo que dar lo mejor”, afirma el joven músico, cuyo apodo es “Di-os”.

A sus 24 años, el vocalista las vislumbra sus aspiraciones con buena actitud. En su corta carrera, que empezó desde 2014, logró colocarse como telonero del concierto de Aerosmith en la Arena Ciudad de México (2016) y Guns N’ Roses en Monterrey (2018), además de que en dos ocasiones ha participado en el festival Billboard (2017 en Miami y 2018 en la Ciudad de México).

“Railrod trabaja para poner la bandera del hard rock mexicano donde sea posible; a largo plazo me brillan los ojos en pisar las grandes arenas del mundo”, expresa con seguridad el también guitarrista. Railroad está ideado como un proyecto solista bajo la visión y batuta de Óscar, quien tiene músicos colaboradores para forjar un ensamble sonoro poderoso de identidad propia (con influencias de los clásicos Led Zeppelin, Guns N’ Roses, Aerosmith, Van Halen, Metallica y Kiss).

Su primer álbum ‘Railrod I: The rise of the hermit’ fue lanzado en 2016 y actualmente promociona su reciente EP intitulado ‘1985’ con el sencillo “Como la Flor”, material que presentará en el espacio al aire libre de la Arena a las 20 horas, donde alcanzó venta en lleno total. Ahí tocará un tributo a aquellas bandas de hard rock que lo inspiraron, todo ello cobijado por una producción en la que promete pirotecnia e iluminación atractiva.

“Viene un compromiso alto porque voy a estar como estelar en la Arena Ciudad de México, es algo distinto a lo que logré como abridor de El Tri, Aerosmith y Guns N’ Roses”, dice Estrada.

Y reconoce: “El camino ha sido largo, pero lo formé para mí y así poder gozar este lugar que parecía imposible. Se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para lograr lo extraordinario; mi orgullo es que me he ganado este lugar”.

Sin embargo, lamenta que las agrupaciones locales carecen de apoyo en el país a pesar de sus conquistas: “Persiste una cultura malinchista, esa falsa idea del mexicano pisoteando al mismo mexicano, ese es el cáncer hacia el producto nacional, de no verlo como que tiene un valor agregado. De nuestro país han salido cosas muy buenas, la vida también es de un esfuerzo colectivo y de apoyarnos, de ayudarnos a consumir lo local en todos los sentidos”.

Pero curiosamente el nombre de Railrod proviene del inglés (ferrocarril). En cuanto a “The Os”, también es un anglicismo apócope de Óscar. Él considera que la lucha por sobresalir debe tener otro enfoque:

“Si se espera algo del gobierno no se logrará nada; se le puede pedir que exista una educación más amable hacia los artistas y deportistas, pero es una impotencia que no exista. En ocasiones hasta he regalado guitarras para quienes tienen mi mismo sueño, porque también mi compromiso como músico es que las cosas se resuelvan en un acto de fe, en fe hacia ti mismo, pero de igual forma en darte cuenta y tener los pantalones para dar esperanza y ayudar a tu gente”.

Sobre su perspectiva de la industria musical ante la pandemia del covid-19, señala: “tenemos que evolucionar y ver que en todo puede haber una oportunidad; cuando tengo un streaming pienso que puedo cubrir virtualmente varios lados del mundo y de manera simultánea sin tener que salir de México, ¡eso es genial!”. Los auto-conciertos también son una gran idea de innovación, añade, “seguramente estar en el carro tiene sus puntos buenos y malos, pero todo depende de la perspectiva y actitud”.

Concluye con orgullo que con su música y letras lleva un mensaje positivo hacia su generación con altas dosis de rock. “Railrod permite que el público se empodere, que la gente vaya por sus sueños, genera una espiritualidad en las personas sin ser religión. Políticamente por años no tengo preferencia, he optado en ver por las personas, mi fin está en México, porque si creemos en México ayudamos de alguna forma”.