Ejidatarios de Guerrero piden a AMLO no intervenir en su conflicto con minera

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).– Ejidatarios de Carrizalillo enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le advierten que no necesitan su intervención para “conciliar” en el conflicto que mantienen con los directivos de la empresa minera canadiense Leagold Mining Corporation y su filial Equinox Gold.

A través de una carta dirigida al mandatario federal el pasado lunes 7, los campesinos señalaron:

“Le decimos que por el momento no es necesaria su participación porque nosotros no la hemos solicitado y, por el momento, no la necesitamos y esperemos no recurrir a ella porque este proceso únicamente nos corresponde al ejido y la empresa y hay una simple razón para ello, no permitiremos que esta empresa extranjera viole e incumpla sus actos que ha firmado con nosotros”, indica la misiva.

Nota relacionada:

Por “incumplir cláusulas”, ejidatarios cierran operaciones de la mina Los Filos, en Carrizalillo

También recuerda que el convenio de ocupación de sus tierras para la explotación minera se canceló el pasado jueves 3, porque la minera incumplió acuerdos. Afirmaron que, si los directivos de la compañía extranjera tienen interés en renovar el contrato, ellos están abiertos al dialogo, “pero no a costa de recibir desprecio, racismo y soberbia”, sentenciaron.

“Nos despedimos de usted diciéndole que, si su presencia o la del gobernador es requerida, sin duda se lo solicitaremos, pero de ninguna manera lo haremos para mediar la violación de derechos, sino para castigar y detener los abusos de las empresas mineras”, señalaron los ejidatarios de Carrizalillo.

En esta semana, el presidente Obrador se refirió de forma superficial al conflicto minero de Carrizalillo, que lleva una semana y hasta el momento no se ha solucionado.

El conflicto tiene su origen en la extrema violencia que se vive en la franja minera de Guerrero, donde grupos delictivos disputan a sangre y fuego el control de las extorsiones a las empresas extranjeras.

A pesar de que las mineras canadienses y nacionales asentadas en Guerrero han firmado el acuerdo del “oro libre de conflicto”, que promueve el Consejo Mundial del Oro para que la explotación se realice bajo estándares de calidad, protección al medio ambiente, respeto a los derechos humanos y sin generar conflictos armados ilegales, la realidad en Carrizalillo es totalmente opuesta.