Acreditado, el saqueo de documentos mexicanos del siglo XVI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las frecuentes ofertas de materiales históricos en el país y en el extranjero –la más reciente en una subasta de la Casa Morton el martes pasado–, un grupo de historiadores acreditaron nueve de ellos relativos a Hernán Cortés y su círculo inmediato, “cortados y sacados de los expedientes del mismo ramo Hospital de Jesús del Archivo General de la Nación”.

Y dieron a conocer que la venta de un décimo documento ya está ofertado para el próximo 24 de septiembre en la Galería Swann de Nueva York, de lo cual se avisó a las autoridades mexicanas con el fin de que se logre detener y sea devuelto a México.

Los investigadores señalaron en un estudio entregado a Proceso que esa práctica ascendente se ha convertido en una verdadera amenaza contra el patrimonio nacional. Pero lo que realmente “es una vergüenza para el país”, consideraron, es que mientras se subastaban “la UNESCO los estaba declarando Memoria del Mundo”.

OJO:

Eso ocurrió el 3 de marzo de 2018, durante una ceremonia en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. La distinción era más que merecida, pues esos “documentos valiosísimos”, depositados por Hernán Cortés y sus descendientes en lo que fuera el primer hospital de América, fundado por él en los años inmediatos a la toma de Tenochtitlan –aún hoy en operación–, son los más antiguos conservados en el continente americano.

Los especialistas exponen en el minucioso documento del saqueo cómo ya en 2017, 2019 y 2020 se han ido ofreciendo, en varias casas de subastas en los Estados Unidos (Swann, Bonhams, Christie’s y Sanders), los materiales cortesianos “arrancados”; fueron fotografiados en el Archivo General de la Nación por la doctora María del Carmen Martínez Martínez, de la Universidad de Valladolid, España, autoridad en Hernán Cortés, y el estudio ahora incluye las imágenes comparativas de los originales con la de los catálogos de las casas.

Para los estudiosos Rodrigo Martínez Baracs (INAH), Michel R. Oudijk (UNAM) y Sebastián van Doesburg (Fundación Harp Helú), las sustracciones de documentos históricos mexicanos que han salido del país y se han subastado a precios muy altos, demuestra que “se trata de un problema persistente, estructural y un negocio muy lucrativo, todo lo cual es lamentable e indignante, peligroso”.

Además de los nueve documentos cortesianos, los investigadores ejemplifican también el de cuatro lotes sustraídos del archivo de la diócesis de Texcoco, rematados el 16 de abril de 2019 por la galería Swann en Nueva York.

Y dan a conocer que hace unos días se anunció la venta de un décimo documento, agendada para el próximo 24 de septiembre de este año en la misma galería, de lo cual ya están avisadas las autoridades mexicanas, por lo cual esperan logre detenerse y sea devuelto a México.

Fue extraído del Hospital de Jesús (leg. 271, exp. 13) y su contenido es el siguiente:

Requerimiento que, sobre las provisiones que traía Cristóbal de Tapia, hicieron a Hernando Cortés, capitán general y justicia mayor de la Nueva España, Pedro de Alvarado, Bernardino Vázquez de Tapia y Cristóbal Corral, en presencia de Hernán Sánchez de Aguilar, escribano público y del concejo de la villa de Segura de la Frontera, Coyoacán, 12 de diciembre de 1521. [Cabe observar que este temprano documento menciona a Pedro de Alvarado como alcalde ordinario del cabildo de Tenochtitlan, que se creía fundado en 1524.]

La relación de los nueve documentos cortesianos, que se reproduce en seguida, fue realizada por la doctora Martínez Martínez. Se agrega el precio en que fueron vendidos.

Uno por uno

1. AGN, Hospital de Jesús, vol. 236, leg. 123(1), exp. 28, fols. 31r-37r (40-44).

Carta ejecutoria despachada a petición de don Fernando Cortés, marqués del Valle, de las sentencias que se dieron sobre la obligación de 8000 pesos que Juan de Salcedo tenía sobre el marqués del Valle y que le demandó ante la justicia Pedro de Salcedo, su hijo, México, 12 de julio de 1541.

Vendido por 6,750 USD en la Galería Swann de Nueva York, el 16 de abril de 2019.

2. AGN, Hospital de Jesús, vol. 236, leg. 123(1), exp. 4, fol. 3.

Real cédula de la reina (Isabel) al Presidente y oidores de la audiencia de la isla Española para que faciliten al marqués del Valle y a su mujer (Juana de Zúñiga) lo que necesiten en su viaje, Madrid, 13 de diciembre de 1529.

Ofrecido, pero no vendido en la Galería Swann de Nueva York, el 10 de marzo de 2020.

3. AGN, Hospital de Jesús, vol. 361, leg. 202, exp. 1, fol. 1.

Carta de Hernán Cortés, marqués del Valle, a Diego de Guinea, recomendándole que atienda al señor obispo y favorezca sus cosas, Quahunauac [Cuernavaca], 22 de noviembre [1538].

Vendido por 37,500 USD en la Galería Swann de Nueva York, el 27 de abril de 2017. En 2019, el documento fue incluido en el catálogo de la Colección Pedro Corrêa do Lago expuesta en The Morgan Library and Museum en Nueva York, quien, al parecer, lo adquirió.

4. AGN, Hospital de Jesús, vol. 467, leg. 265, exp. 12, fol. 45.

Traslado original de la sobrecédula que incluía la cédula real expedida en Monzón el 29 de junio de 1528, sobre que no se removiesen los bienes de Cortés en la Nueva España, Madrid, 12 de septiembre de 1528. El traslado legalizado lo hizo el escribano Luis de Soto en la Gran Ciudad de Tenustitan México, el 3 de abril de 1529.

Vendido por 12,500 USD en la casa de subastas Swann de Nueva York, el 26 de abril de 2019.

5. AGN, Hospital de Jesús, leg. 265.

Carta de Hernán Cortés a García de Llerena, su procurador, ordenándole que se comunique con Juan de Hinojosa y que atienda a Nuño de Guzmán, Tenuxtitan, 12 de junio de 1527.

Vendido por 37,500 USD en la casa de subastas Christie’s de Nueva York, el 12 de junio de 2019. (Este documento ya no se encontró en 2010, pero fue publicado en 1935 cuando aún estaba en el Archivo General de la Nación).

6. AGN, Hospital de Jesús, vol. 465, leg. 264(2), exp. 6.

Carta de Hernán Cortés, marqués del Valle, a Pedro de Castilleja, en las minas de Zumpango, Quaonauac [Cuernavaca], 30 de marzo s. a. [1539].

Vendido por 32,500 USD en la casa de subastas Christie’s de Nueva York, el 5 de diciembre de 2017.

7. AGN, Hospital de Jesús, vol. 465, leg. 264(2), exp. 6.

Sentencia definitiva en el pleito entre el marqués del Valle, don Hernando Cortés, y Pedro de Castilleja. [México], 20 de octubre de 1542. La sentencia está firmada por el virrey Antonio de Mendoza, el licenciado Ceynos y el licenciado Loaisa.

Vendido por 8,750 USD en la casa de subastas Bonhams de Nueva York, el 26 de septiembre de 2017.

8. AGN, Hospital de Jesús, vol. 467, leg. 265(1), exp. 10.

Carta orden del marqués del Valle (Hernán Cortés), a Rodrigo de Baeza, su contador, para que asiente en los libros de su casa a su hijo Baltasar de Obregón, con una quitación de doscientos cincuenta pesos anuales, Ciudad de México, 28 de agosto de 1534.

Ofrecido en la casa de subastas Nate D. Sanders de Los Ángeles, el 25 de mayo de 2017, detalles de la venta desconocidos. Este documento ya no se encontró en 2010, sino había sido restituido por una copia mecanografiada.

9. AGN, Hospital de Jesús, vol. 452, leg. 257, fol. 6.

Orden de pago de Martín Cortés, segundo marqués del Valle, a Bernardino de Otalora para que dé a Diego de Vega, alguacil, treinta fanegas del maíz de las sementeras de Toluca que está a su cargo, México, 14 de abril de 1565.

Vendido por 3,750 USD en la Galería Swann de Nueva York, el 16 de abril de 2019.