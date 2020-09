Fiscalía del Edomex obstaculiza investigaciones de caso Atenco, acusan víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Mujeres que sufrieron vejaciones de la policía del Estado de México en Atenco presentaron un amparo en contra de la Fiscalía de esa entidad a la cual acusan de obstaculizar la unificación del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juicio de amparo promovido por las mujeres fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien celebró la audiencia constitucional correspondiente el pasado 3 de septiembre de 2020.

A casi dos años de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la investigación penal, sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de aceptar la atracción del caso al fuero federal, señalaron representantes legales de las mujeres que fueron violentadas sexualmente en Atenco en 2006.

El pasado 8 de julio, las mujeres agredidas, entre ellas Italia Mendez y Norma Jiménez, promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía estatal, exigiendo que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, aseguran, tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres.

A través de un comunicado del Centro de Derechos Humanos Agustin Pro, recuerdan que en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se constata que las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales.

En dicho operativo, “la violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”, se precisa.

Destacan que desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la Fiscalía de Estado de México su ejercicio de la facultad de atracción para unificar el expediente en el fuero federal. Sin embargo, esta última Fiscalía no contestó el requerimiento durante casi ocho meses.

Posteriormente, tras el envío de una serie de recordatorios, en mayo de 2020 la Fiscalía local contestó formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos.

“En otras palabras, la teoría de la Fiscalía local sería, esencialmente, que las distintas fuerzas policiales cometieron delitos de forma separada, versión que no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco”, destacan las abogadas Ivette Galván, Melissa Zamora y Stephanie Erin Brewer, del del Centro Prodh.

Precisan que la sentencia de la Corte Interamericana expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia.

“Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la Fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco”.