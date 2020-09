Tomás Zerón fue ubicado en Israel y se solicitará su detención: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, fue ubicado en Israel y el gobierno mexicano espera poder cumplimentar la orden de aprehensión que pesa sobre él, acusado por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa, en septiembre de 2014.

Aunque hasta hace poco se suponía que estaba en Canadá, el gobierno de México posee nueva información sobre la presencia del exfuncionario policiaco en ese país de oriente, donde ya se gestiona su localización y captura, aunque sugiriendo que, por su parte, él podría estar solicitando asilo como perseguido político.

“Ya hay aviso al gobierno de Israel de que hay una orden de aprehensión girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables. El gobierno de Israel no podría, de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no seria justo ni humano”, dijo.

A finales de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que había orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, el mando policiaco de la propia dependencia, pero del sexenio pasado, quien para entonces había huido del país. En julio, se informó que estaría en Canadá y ya se realizaban gestiones para lograr su captura y extradición.

La orden de aprehensión fue conseguida por la FGR por los delitos de tortura, desaparición forzada, alteración de pruebas, entre otras imputaciones relacionadas con el caso de la desaparición de los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, durante hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Un episodio que provocó la indignación dentro y fuera del país, por el que la pasada administración enfrentó intensas protestas.

La construcción de un expediente conocido como la “verdad histórica” fue ampliamente impugnada por organismos derechohumanistas, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con el inicio del gobierno de López Obrador, el caso fue reabierto y esta mañana, el mandatario expuso que “la verdad histórica” ya está descartada y se tienen avances importantes en las investigaciones.

Ante la nueva ubicación y el estatus del caso, el presidente López Obrador cerró sus referencias al respecto, advirtiendo que no permitirá la impunidad en el caso:

Trátese de quien se trate, y se vaya a donde se vaya a buscar refugio, nosotros no vamos a ceder en el asunto”, dijo.